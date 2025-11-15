Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llegan 54 personas en un cayuco a Gran Canaria tras ser auxiliados por Salvamento

Entre los ocupantes había 12 mujeres y tres menores

Imagen de archivo de la llegada de un cayuco a Canarias.

Imagen de archivo de la llegada de un cayuco a Canarias. / Europa Press

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Un cayuco con 54 migrantes subsaharianos, entre ellos 12 mujeres y tres menores, llegó la tarde de este viernes al muelle de Arguineguín (Gran Canaria), tras ser localizado en el mar, a 12 kilómetros de la isla, por la Salvamar Macondo de Salvamento Marítimo, que acudió a su rescate.

Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo a EFE este sábado, el cayuco fue detectado por los radares del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil, por lo que se movilizó a la Salvamar para que saliera a su auxilio.

Noticias relacionadas y más

Los 54 migrantes llegaron al puerto de Arguineguín, en una jornada en la que Salvamento Marítimo rescató a otros 355 inmigrantes de dos cayucos al sur de El Hierro, entre los que había 43 mujeres y trece menores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents