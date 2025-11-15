El PSOE desafía el ‘modo canario’ de Clavijo con otro ‘decreto Canarias’

El 'modo canario' del que hace gala el presidente Fernando Clavijo, consistente en que todos los grupos parlamentarios y agentes sociales hagan piña a favor de una acción política, dio sus frutos con el pacto por la inmigración que derivó en la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería en el Congreso, pero ha encallado con el 'decreto Canarias' que quiere elevar a rango legal –con financiación estatal incluida por valor 2.000 millones– la agenda política que CC pactó con el PP y el PSOE para apoyar las investiduras de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El PSOE y NC-Bc se desmarcan de forma visible de la confusión creada por el enredo derivado del hecho de que el Gobierno canario mezcle dos normas legales distintas para que parezca una sola: la que el Consejo de Ministros aprobará el 25 de noviembre en base a unos compromisos mínimos ya suscritos y la de máximos que habrá que empezar a negociar a partir de enero sin que existan garantías de que salga adelante.

El PSOE presentará aportaciones al borrador del 'decreto Canarias' que Clavijo presentó el 12 de noviembre a los grupos parlamentarios –el propio Ejecutivo dio de plazo hasta el 27 de noviembre–, pero no en la línea que espera el jefe del Ejecutivo: "Vamos a hacer propuestas para que el Gobierno de Canarias asuma sus propias competencias y elabore un decreto ley propio con medidas concretas que sea aprobado aquí, en las Islas, sin apelar al Gobierno central", desvela el portavoz socialista, Sebastián Franquis.

La idea de los socialistas es que "antes que apelar al Gobierno central, el Ejecutivo canario de Clavijo tiene que hacer sus tareas. Cuando las haga, será el momento de pedir al Estado".

Nira Fierro, María Jesús Montero, David Toledo y Cristina Valido durante la firma de la agenda canaria en 2023. / Efe

Solucionar las desigualdades

Franquis adelanta que sus medidas irán encaminadas a solucionar "las grandes desigualdades que existen en el Archipiélago con una verdadera redistribución de la riqueza para disminuir las tasas de pobreza", además de propuestas destinadas a "revertir la baja productividad" y paliar "de verdad" la emergencia habitacional, con "la declaración de zonas tensionadas, topes al alquiler, una apuesta real por la construcción de un parque público y una fiscalidad en vivienda que premie a las familias que compran para vivir y penalice a quienes adquieren inmuebles solo para especular".

"El verdadero decreto que tiene que aprobar Clavijo, porque es su competencia, debe incrementar los recursos para Sanidad e I+D+i, los programas de empleo y llegar al 5% del PIB en Educación, con especial incidencia en las dos universidades públicas", insiste el portavoz socialista.

Con todo, el PSOE no se quedará solo en estas propuestas con las que quiere que Clavijo apruebe un decreto ley propio, ya que Franquis también confirma que formulará otras que pueden adherirse a una norma legal que apruebe el Consejo de Ministros y convalide el Congreso, "aunque serán las menos".

Burda manipulación

Y si el PSOE ya ha decidido su línea de actuación, los canaristas de NC reunirán a su cúpula el 20 de noviembre para evaluar el contenido y la estrategia a llevar a cabo con el decreto Canarias, aunque su líder, Luis Campos, ya adelanta que "no vamos a ser cómplices de esta burda manipulación que quiere hacer el presidente Clavijo".

Esto no es igual que el pacto por la inmigración, aquí se nos ha puesto encima de la mesa, de forma unilateral, un documento para convertir en ley un pacto político de CC, que no es de Canarias, sino de un partido concreto con el que pretenden mantenernos entretenidos haciendo su propia campaña electoral, en vez de gobernar durante un año y medio", afirma Campos.

Al respecto, insiste en que "pudo llegar a ser ocurrente elaborar un decreto que solvente la falta de presupuestos estatales", pero a su juicio "eso ha derivado en una farsa y en una mentira al intentar convertir los compromisos pactados en agosto con el presidente Sánchez y en octubre con la vicepresidenta María Jesús Montero en otra cosa distinta que no tiene nada que ver".

Luis Campos, máximo dirigente y portavoz parlamentario de NC-Bc. / Ramón de la Rocha / Efe

Programa electoral de CC

Para el portavoz parlamentario y máximo dirigente, "incluso podemos estar de acuerdo con alguno de los aspectos del borrador, pero no de todos, porque constituyen el programa electoral de CC, no del nuestro".

"Si hay que dar la batalla contra el Estado, daremos la nuestra, no la de CC", remacha.

Campos sospecha que lo que quiere el tanto el presidente Clavijo como el PP, que es su principal socio, es "tener por delante otro año y medio con la bronca permanente y desviando los problemas realmente importantes que en este momento tiene esta tierra, como puede ser la vivienda o la situación de nuestro modelo sanitario", por lo que concluye que "para hacerles ese juego, no cuenten con nosotros, máxime cuando se permiten decir que quien no lo apoye está en contra de Canarias".