Aemet prevé más nubosidad y lluvias en el norte de Canarias mientras la borrasca Claudia se aleja del país

La borrasca Claudia, que durante los últimos días ha dejado lluvias intensas en amplias zonas de la Península, inicia su retirada este domingo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), su desplazamiento permitirá la llegada de una masa de aire muy frío desde latitudes altas, lo que marcará un ambiente invernal en gran parte del territorio nacional.

En el caso de Canarias, la previsión es distinta: el acercamiento de un nuevo frente asociado al sistema dejará más nubosidad y lluvias en el norte de las islas, junto a un ligero ascenso de las temperaturas mínimas.

Heladas y desplome térmico en la Península

Mientras en Canarias el tiempo vendrá condicionado por el aumento de la nubosidad, en la Península se espera un descenso progresivo de las temperaturas a lo largo de la semana. La masa de aire ártico provocará valores bajos para la época, con heladas nocturnas y a primeras horas del día en zonas del interior.

Según la Aemet, será un “descenso térmico importante en todo el país”, con máximas que en algunos puntos apenas superarán los 10 grados durante las tardes. Las mínimas comenzarán a caer desde el martes y se intensificarán conforme avance la semana.

Lluvias más débiles salvo en Cantábrico y Baleares

Las precipitaciones serán menos abundantes que en días anteriores, aunque persistirán en áreas como el oeste de Galicia, Baleares, el Pirineo o el este de Cataluña.

En Canarias, las lluvias se concentrarán en el norte de las islas de mayor relieve, siguiendo el patrón habitual de los frentes atlánticos.

El domingo, cielos cubiertos y lluvias dispersas

Claudia, situada al noroeste de la Península, continúa debilitándose, pero aún dejará cielos nubosos en buena parte del país.

En Canarias, la llegada del frente se traducirá en más nubes y chubascos en el norte, aunque de carácter moderado.

Las temperaturas máximas bajarán en el sureste y extremo norte peninsular, mientras aumentarán en Canarias.

El lunes: lluvias más intensas en el suroeste peninsular

Ya en fase madura, la borrasca se desplazará hacia el suroeste de la Península, donde dejará lluvias más abundantes y tormentas, especialmente en el golfo de Cádiz.

Mientras tanto, el archipiélago permanecerá bajo el efecto del flujo húmedo del norte, con chubascos ocasionales en el norte de las islas y estabilidad en el sur.

Martes: anticiclón, frío y chubascos en el extremo norte

A partir del martes se impondrá un tiempo más estable en la mayor parte del país gracias al anticiclón. Sin embargo, continuará el goteo de lluvias débiles en el Cantábrico y algunas zonas del nordeste.

En Canarias, se prevé una mejora progresiva, con más claros en las islas orientales y nubosidad persistente en las vertientes norte de las occidentales.

Máximas y mínimas previstas