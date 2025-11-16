Aviso a los conductores canarios: cuidado si circulas por esta vía, tiene uno de los radares más activos de España
Registró más de 25.000 multas en 2024, multiplicando por 8 las del año anterior
Los radares tiene como objetivo mantener la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Estos dispositivos se encargan de medir la velocidad a la que circulan los vehículos, una de las principales causas de accidente en España.
Durante 2024, se multó a 3.440.655 conductores de todo el país, de los cuales 113.942 pertenecen a Canarias, lo que supone un incremento de 10,1% respecto al año anterior.
La zona más temida por los canarios
Uno de los radares situados en Canarias ha conseguido entrar en el ranking nacional de los más sancionadores. Según los datos publicados por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el dispositivo instalado en el kilómetro 20 de la carretera LZ-67, en Lanzarote, acumuló 25.375 denuncias durante el 2024, posicionándose entre los 15 radares que más multan en toda España. El aumento respecto al año anterior ha sido relevante, ya que el mismo radar registró 2.999 sanciones en 2023.
La LZ-67, que conecta los municipios de Yaiza y Tinajo, atraviesa las Montañas del Fuego - Timanfaya, una de las carreteras más características de la isla, con curvas y cambios de rasante en una zona de gran afluencia turística, donde el límite de velocidad está establecido en 60 km/h.
Gran Canaria y Tenerife también destacan
El radar más activo de Gran Canaria se sitúa en el kilómetro 42 de la GC-1, a la altura de la entrada a Playa del Inglés, registró 11.403 infracciones en 2024.
Aunque la cifra sigue siendo elevada, supone una notable caída respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 38.266 multas, siendo entonces el más activo del archipiélago canario.
En Tenerife, el radar con mayor número de sanciones se encuentra en la TF-13, kilómetro 0, en la Vía de Ronda, con 9.491 denuncias en 2024, frente a las 14.310 del año anterior, lo que refleja una tendencia a la baja.
Otras zonas donde más multas se notifican
En la provincia de Las Palmas, destacan también los radares de
- LZ-67 (PK 16), con 5.631 sanciones.
- FV-2 (PK 1), con 2.233 multas.
- GC-1 (PK 61), con 2.193 infracciones.
Mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife:
- TF-1 (PK 59), con 5.943 denuncias.
- LP-3 (PK 20), con 1.724 sanciones.
Más de 118.000 denuncias por exceso de velocidad
El exceso de velocidad continúa siendo la infracción más habitual en las carreteras canarias.
Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2024 se tramitaron más de 118.000 denuncias por superar los límites, lo que representa un elevado porcentaje de sanciones registradas en el archipiélago.
- Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
- La Guardia Civil revisa las guanteras de los conductores canarios y las multas crecen: sanciones entre 601 y 3.005 euros
- La Aemet alerta de que la borrasca Claudia amenaza a Canarias con lluvias torrenciales y rachas de viento de más de 80 km/h
- Canarias logra las guaguas gratis durante todo 2026
- La AEMET confirma hasta qué hora estarán activos hoy los avisos por la borrasca Claudia
- ¿Hay clase mañana en Canarias? La Consejería de Educación responde a la duda de todos los padres por la borrasca Claudia
- Vito Quiles mueve su concentración en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a Plaza España
- Así afectará la borrasca Claudia a Canarias: la AEMET ya ha activado avisos en todas las islas del archipiélago