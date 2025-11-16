Primero Canarias desecha ya pactos locales con el PSOE en 2027 por los tejemanejes con NC

Municipalistas Primero Canarias (1ºCAN) avisa de que la relación de socio local preferente que mantenía con el PSOE está prácticamente resquebrajada de cara a las elecciones de 2027. Sostiene que los socialistas, coordinados con los sectores históricos de Nueva Canarias, han puesto en marcha una estrategia orientada a desplazar a la nueva formación municipalista, progresista y nacionalista –dirigida por Teodoro Sosa y Óscar Hernández, alcaldes de Gáldar y Agüimes, respectivamente– del espacio político insular. El objetivo, subrayan, es erosionar su presencia institucional y frenar la consolidación de un proyecto que aspira a liderar un nuevo bloque nacionalista regional junto a Coalición Canaria (CC) y otras formaciones.

Pese a los acuerdos de no agresión tras la desconexión con Nueva Canarias, dos episodios consecutivos han deteriorado la confianza de Primero Canarias: la destitución de Teodoro Sosa como portavoz del grupo en el Cabildo de Gran Canaria y la moción de censura en Valsequillo. La formación municipalista interpreta ambos hechos como la confirmación de una maniobra más amplia entre la dirección insular del PSOE y los sectores históricos de NC para evitar que fragüe una unidad nacionalista que les reste presencia en las elecciones nacionales, locales, insulares y autonómicas.

Valsequillo, punto de ruptura

Óscar Hernández, presidente de Primero Canarias, describe el comportamiento del PSOE en Valsequillo como una vulneración directa de los compromisos adquiridos durante semanas. «El PSOE nos dijo una cosa y luego hizo lo contrario. Ha sido una deslealtad absoluta y han traspasado una línea roja».

De hecho, Hernández señala que este patrón no nace en Valsequillo: Gran Canaria acumula ya tres mociones previas –San Mateo, Agaete y Guía– y Valsequillo se convierte en la cuarta, lo que refuerza la percepción de que existe una estrategia que va más allá de lo local. Estos movimientos han provocado un malestar interno sin precedentes. El propio alcalde de Valsequillo, Francisco Atta (ASBA), miembro de Primero Canarias, advirtió recientemente que, a partir de esta moción, hay instituciones donde la estabilidad queda bajo sospecha. Las consecuencias no son menores: si la desconfianza que describen se consolida, podrían verse afectadas corporaciones clave como los ayuntamientos de Santa Lucía de Tirajana y Las Palmas de Gran Canaria o, incluso, el Cabildo grancanario.

Acusaciones cruzadas con NC

Óscar Hernández asevera que ellos sí creen en mantener la estabilidad institucional, pero deja claro que las acciones políticas que ya se están dando por NC de «intentar hundir» a Primero Canarias y, en algunos casos, con el apoyo socialista, ponen piedras en el camino hasta las elecciones de 2027. «Lo que yo quiero trasladarle al PSOE es que están rompiendo la relación con el socio preferente de cara a 2027», advierte el presidente de 1ºCAN.

En paralelo, la formación municipalista acusa directamente a los dirigentes tradicionales de Nueva Canarias –Carmelo Ramírez, Román Rodríguez o su actual secretario general, Luis Campos– de haber iniciado un proceso para neutralizar el nuevo proyecto liderado por alcaldes y cargos municipales que gobernaron con ellos durante 20 años.

Mentiras repetidas

La destitución de Sosa en el Cabildo ha sido interpretada como un acto de hostilidad interna, no como una decisión orgánica de renovación razonada, y menos al colocar al histórico Carmelo Ramírez como portavoz. «No nos lo esperábamos. Nos dimos cuenta de que eran compañeros que no conocíamos después de haber estado 20 años en el mismo barco», sentencia Hernández.

A su juicio, nadie que se considere democrático puede defender que una tarea se construya «machacando al contrario para hacerle daño». El presidente de Primero Canarias enfatiza que NC está aplicando ahora contra su formación la misma estrategia que usó cuando rompió con Coalición Canaria en 2005, después de que Román Rodríguez no obtuviera la Vicepresidencia del Gobierno.

Desde entonces, afirma, los sectores históricos de NC instalaron un método político basado «en repetir acusaciones falsas para intentar convertirlas en verdad», una táctica que compara con la de Goebbels. Sostiene que esa estrategia, que usa la ultraderecha, la utilizan hoy para etiquetar a Primero Canarias como afines a la derecha, en concreto a CC, con el fin de expulsarlos del espacio nacionalista progresista. Mientras la relación con el PSOE y con NC se fractura, Primero Canarias avanza en el proyecto que considera su horizonte estratégico: la constitución de una mesa de unidad nacionalista.

La hoja de ruta nacionalista

Hernández subraya que están elaborando un documento base y que las reuniones formales comenzarán en breve. El plan consiste en articular una confluencia nacionalista canaria ante el Congreso de los Diputados que reúna a fuerzas municipales y formaciones de obediencia estrictamente canaria en todas las islas.

La hoja de ruta arrancará por Lanzarote y Fuerteventura, continuará por Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera. En Gran Canaria ya tienen presencia en 18 de los 21 municipios. La prioridad electoral será el Congreso, pero el proyecto puede extrapolarse al Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos.

Destitución de Teodoro Sosa

La versión de NC, sin embargo, difiere por completo. Su ‘nuevo’ portavoz en el Cabildo, Carmelo Ramírez, sostiene que la destitución de Sosa fue una decisión interna necesaria y coherente: «No es lógico que el portavoz de NC sea quien lidera otra fuerza política distinta», expone. Ramírez añade que seis de los ocho consejeros apoyaron el cambio y niega cualquier maniobra o coordinación con el PSOE en las mociones de censura.

La formación canarista considera que 1ºCAN «se ha convertido en una marca blanca de CC y ATI en Gran Canaria» y forma parte de un conglomerado «de tránsfugas y oportunistas» que se mueve hacia un bloque conservador. Frente a ello, NC defiende que su hoja de ruta pasa ahora por la unidad de las izquierdas canarias, un proceso que pilota Luis Campos mediante reuniones con Podemos, Sumar, Izquierda Unida, Los Verdes, Sí Se Puede, Iniciativa por La Gomera y otros colectivos locales.

Posición del PSOE

Sebastián Franquis, secretario insular del PSOE en Gran Canaria, rechaza igualmente que exista un plan conjunto con NC o una operación dirigida contra Primero Canarias. Asegura que la motivación del PSOE en Valsequillo, San Mateo, Guía o ante el caso de Agaete responde exclusivamente a garantizar la estabilidad institucional cuando un gobierno pierde la mayoría y la corporación queda bloqueada.

Recuerda que en Valsequillo el gobierno llevaba un año en minoría y señala que el PSOE también ha sufrido deserciones, como en Agaete, que desmontan la idea de una estrategia oculta. Respecto a posibles alianzas en 2027, Franquis concluye que el PSOE seguirá manteniendo su cultura política con pactos progresistas donde sea posible.