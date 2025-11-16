Aemet prevé cielos nubosos y lluvias débiles en el norte de Canarias este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de que este domingo los cielos estarán poco nubosos al principio, tendiendo a nubosos en el norte de las islas, especialmente en zonas montañosas. Se esperan lluvias débiles, que podrían ser localmente persistentes en las medianías de las islas occidentales.

Se prevé un ligero ascenso de las temperaturas, mientras que el viento será en general flojo y variable, aumentando y girando a componente norte a partir del mediodía. En cuanto al estado de la mar, se espera viento del oeste y suroeste de fuerza 2 a 4 y variable 1 a 3, con marejadilla o marejada, y mar de fondo del norte o noroeste con olas de 2 a 3 metros.

Pronóstico por islas

Se esperan intervalos nubosos que tenderán a nuboso a partir del mediodía, acompañados de lluvias débiles. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 18 °C y máximas de 24 °C en Arrecife. El viento, inicialmente flojo de componente oeste, aumentará y girará a noreste por la tarde.

Cielos poco nubosos por la mañana, con intervalos matinales en el este, aumentando la nubosidad por la tarde con probabilidad de lluvias débiles dispersas. Temperaturas similares a Lanzarote, entre 18 °C y 24 °C. El viento flojo del oeste aumentará y girará a noreste por la tarde.

Se esperan cielos poco nubosos, tendiendo a nuboso en el norte y con intervalos en otras zonas desde el mediodía. Son probables lluvias débiles en la vertiente norte por la tarde. Las temperaturas mínimas y máximas oscilarán entre 18 °C y 25 °C en Las Palmas de Gran Canaria. El viento aumentará y girará a componente norte por la tarde.

Cielos poco nubosos, con intervalos en vertientes sur y oeste por la tarde, y tendencia a nuboso en el norte durante la mañana. Podrían registrarse lluvias persistentes en medianías. Temperaturas entre 19 °C y 26 °C en Santa Cruz de Tenerife. El viento será flojo de dirección variable y girará a norte al mediodía.

Intervalos nubosos en el norte, tendiendo a nuboso, con lluvias débiles desde el mediodía, que podrían persistir localmente. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 25 °C en San Sebastián de la Gomera, con viento flojo aumentando a componente norte.

Cielos con predominio de nubosidad en el norte y este, donde se esperan lluvias débiles, localmente persistentes. Temperaturas entre 19 °C y 24 °C en Santa Cruz de La Palma. El viento flojo del norte aumentará a partir del mediodía.

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso en el norte, con probables lluvias débiles a partir del mediodía. Las temperaturas mínimas serán de 15 °C y máximas de 19 °C en Valverde. El viento aumentará y girará a componente norte durante la tarde.