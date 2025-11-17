Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós a las llamadas `spam´, las reseñas falsas y las renovaciones automáticas: esto es todo lo que cambia para los canarios con la nueva ley

Todavía falta aprobarla en el Congreso de los Diputados

El ministro Pablo Bustinduy.

El ministro Pablo Bustinduy. / EFE

Helena Ros

Helena Ros

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la nueva Ley de Servicios e Atención a la Clientela, aunque ahora la ley se tramita en el Senado y volverá a la Cámara Baja para ser aprobada definitivamente.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que "esta ley dará más poder a los consumidores y consumidoras para hacer valer sus derechos frente a las empresas"

El objetivo es reforzar los derechos de los usuarios, obligar a las empresas a ser más transparentes y garantizar una atención humana, personalizada, y no un robot.

Fin a las llamadas spam

Uno de los cambios más deseados por la ciudadanía son las llamadas comerciales no deseadas. La nueva ley obliga a que:

  • Toda llamada comercia lleve un prefijo exclusivo que la identifique.
  • Los operadores deberán bloquear automáticamente cualquier llamada empresa que no utilice estos códigos.

Además, cualquier contrato que se cierre durante una llamada no consentida se considerará nula. Esto busca evitar que los consumidores, especialmente las personas mayores, acepten ofertas desconocidas.

Los gastos de gestión se mostrarán desde el principio

Las empresas deberán ofrecer desde el principio de la transacción el precio final incluyendo los gastos de gestión u otros costes que puedan afectar al consumidor.

La ley garantiza que el comprador conozca el precio total desde el primer momento.

Atención telefónica rápida, humana y gratuita

Otra de las grandes novedades es que los clientes tendrán derecho a una atención:

  • Gratuita: prohíbe la utilización de números de tarificación adicional como medio de comunicación con los clientes.
  • Personalizada: las empresas tendrán prohibido atender estas llamadas solamente a través de contestadores automáticos o IA, ya que los clientes podrán solicitar hablar con un operador especializado.
  • Ágil: las empresas tendrán que garantizar que el 95% de las llamadas telefónicas que reciban de sus clientes sean atendidas, de media, en un plazo inferior a 3 minutos

Además, las reclamaciones deberán resolverse en un plazo de 15 días y los cobros indebidos en cinco días.

Las grandes empresas, aquellas con más de 250 empleados y que facturen más de 50 millones de euros, y que operen en territorios que dispongan de lenguas cooficiales, deben garantizar que las quejas de los clientes pueden responderse tanto en castellano como en cualquier lengua cooficial de dicha comunidad autónoma.

Una trabajadora de un centro de atención telefónica.

Una trabajadora de un centro de atención telefónica. / DANNY CAMINAL

Adiós a las renovaciones no consentidas

Todas las empresas estarán obligadas a avisar al cliente con 15 días de antelación antes de renovar cualquier servicio contratado de manera online (suscripciones, seguros, plataformas…) También deberán facilitar las bajas voluntarias en caso de que el consumidor lo desee.

No más reseñas falsas

La ley prohíbe la compraventa de reseñas y obliga a que cualquier valoración se publique en un máximo de 30 días después de comprar el producto o servicio.

Esto beneficiará notablemente al sector turístico, donde abundan las falsas opiniones que afectan a hoteles, restaurantes y comercios. Las empresas podrán solicitar la eliminación de las reseñas falsas demostradas.

