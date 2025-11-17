Aemet prevé intervalos nubosos, lluvias débiles y un ligero descenso de las temperaturas en Canarias este lunes
Las islas afrontan el inicio de semana con más nubes en el norte, posibles precipitaciones débiles y viento moderado del norte y nordeste
La semana comienza en Canarias con cielos más nubosos, una baja probabilidad de lluvias débiles y un leve descenso de las temperaturas máximas en las vertientes norte de varias islas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La situación atmosférica estará marcada por la presencia de viento del norte y nordeste, que será más intenso en algunos puntos de las islas montañosas.
La previsión por islas es la siguiente:
LANZAROTE
Intervalos nubosos más abundantes durante la primera mitad del día con baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en el norte. Viento moderado de componente norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en Arrecife: 18 y 24 °C
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en el norte. Viento moderado de componente norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en Puerto del Rosario: 17 y 24 °C
GRAN CANARIA
Intervalos nubosos, más abundantes en medianías del norte, donde son probables las lluvias débiles a primeras y últimas horas, y en zonas de interior de la vertiente sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en el norte. Viento moderado del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en Las Palmas de Gran Canaria: 20 y 25 °C
TENERIFE
Intervalos nubosos más abundantes en el norte a primeras y últimas horas y en el interior suroeste durante la tarde. En estas zonas, baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en Santa Cruz de Tenerife: 20 y 24 °C
LA GOMERA
Intervalos nubosos, más abundantes el norte, donde no se descartan lluvias débiles ocasionales en medianías. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en el norte. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en San Sebastián de La Gomera: 19 y 25 °C
LA PALMA
Intervalos nubosos más abundantes en el norte y este, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en Santa Cruz de La Palma: 18 y 23 °C
EL HIERRO
Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en el norte. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en Valverde: 16 y 20 °C
- Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
- La Guardia Civil revisa las guanteras de los conductores canarios y las multas crecen: sanciones entre 601 y 3.005 euros
- La Aemet alerta de que la borrasca Claudia amenaza a Canarias con lluvias torrenciales y rachas de viento de más de 80 km/h
- Canarias logra las guaguas gratis durante todo 2026
- La AEMET confirma hasta qué hora estarán activos hoy los avisos por la borrasca Claudia
- ¿Hay clase mañana en Canarias? La Consejería de Educación responde a la duda de todos los padres por la borrasca Claudia
- Aemet prevé más nubosidad y lluvias en el norte de Canarias mientras la borrasca Claudia se aleja del país
- Vito Quiles mueve su concentración en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a Plaza España