Aemet prevé intervalos nubosos, lluvias débiles y un ligero descenso de las temperaturas en Canarias este lunes

La semana comienza en Canarias con cielos más nubosos, una baja probabilidad de lluvias débiles y un leve descenso de las temperaturas máximas en las vertientes norte de varias islas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La situación atmosférica estará marcada por la presencia de viento del norte y nordeste, que será más intenso en algunos puntos de las islas montañosas.

La previsión por islas es la siguiente:

Intervalos nubosos más abundantes durante la primera mitad del día con baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en el norte. Viento moderado de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en Arrecife: 18 y 24 °C

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en el norte. Viento moderado de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en Puerto del Rosario: 17 y 24 °C

Intervalos nubosos, más abundantes en medianías del norte, donde son probables las lluvias débiles a primeras y últimas horas, y en zonas de interior de la vertiente sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en el norte. Viento moderado del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en Las Palmas de Gran Canaria: 20 y 25 °C

Intervalos nubosos más abundantes en el norte a primeras y últimas horas y en el interior suroeste durante la tarde. En estas zonas, baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en Santa Cruz de Tenerife: 20 y 24 °C

Intervalos nubosos, más abundantes el norte, donde no se descartan lluvias débiles ocasionales en medianías. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en el norte. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en San Sebastián de La Gomera: 19 y 25 °C

Intervalos nubosos más abundantes en el norte y este, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en Santa Cruz de La Palma: 18 y 23 °C

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en el norte. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en Valverde: 16 y 20 °C