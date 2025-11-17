Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Brigada Líbano regresa a España tras meses en la misión de las Naciones Unidas

La Brigada “Canarias” XVI, que lideró el contingente, ha destacado la importancia de monitorizar la Resolución 1701 y colaborar con las Fuerzas Armadas Libanesas en la denominada Blue Line

Llegada a Gando de la Brigada Líbano.

Los primeros cien militares del contingente BRILIB XLIII regresaron hoy a España tras completar una misión de seis meses en el sur del Líbano. El personal, perteneciente a la primera de las tres rotaciones previstas, aterrizó a las 19:30 horas en el aeropuerto de Gran Canaria, donde fueron recibidos por autoridades militares y por una emocionada multitud de familiares, compañeros y amigos.

La Brigada “Canarias” XVI, integrada en el Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ha liderado este contingente, encargado de dar continuidad a la labor de Naciones Unidas en la zona. Su misión se centra en monitorizar el cumplimiento de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad, colaborar con las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF) y mantener la vigilancia a lo largo de la denominada Blue Line, la línea virtual que delimita Líbano e Israel.

Llegada de la Brigada Líbano a Gando.

A su llegada, el teniente Revaliente destacó la relevancia del trabajo desarrollado por las tropas españolas en un entorno “exigente”.

Llegada de la Brigada Líbano a Gando.

“Después de seis meses desplegados en el sector este de la misión de Naciones Unidas en el Líbano, valoro nuestro trabajo de forma muy positiva. Hemos cumplido con nuestra obligación, destacando la vigilancia constante hacia la Blue Line y el apoyo, mediante una coordinación eficaz, a las Fuerzas Armadas Libanesas”, señaló. También puso en valor las actividades de cooperación cívico-militar, que —subrayó— “han permitido contribuir directamente al bienestar de la población civil en una zona de conflicto”.

Llegada de la Brigada Líbano a Gando.

El teniente quiso dedicar además unas palabras a quienes permanecen en España durante los despliegues: “Sin duda es más difícil para los que se quedan atrás, ya que sufren la ausencia en primera persona. Después de tanto tiempo fuera de casa, valoras mucho a las personas que apoyan en la distancia la labor que realizamos”. Ahora, afirma, lo primero será “pasar tiempo de calidad con sus seres queridos”.

Llegada de la Brigada Líbano al aeropuerto de Gando.

Los militares continuarán llegando en las próximas rotaciones hasta completar el relevo del contingente BRILIB XLIII.

