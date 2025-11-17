Canarias desactiva la prealerta por desprendimientos tras el paso de la borrasca Claudia
La borrasca Claudia deja 38 desprendimientos en las islas antes de perder intensidad
El Gobierno de Canarias ha dado por finalizada este lunes, a las 16.00 horas, la situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencias (PLATECA) por riesgo de desprendimientos. La decisión llega una vez que la borrasca Claudia ha dejado atrás el Archipiélago y tras analizar la evolución de la meteorología de las últimas horas.
La medida estaba activa en La Palma, La GomeraEl HierroTenerife y Gran Canaria, islas afectadas por las lluvias y rachas de viento que acompañaron al sistema frontal durante el fin de semana.
Según los datos de la Dirección General de Emergencias, el episodio ha dejado 38 desprendimientos en distintos puntos del territorio canario. Solo entre el sábado 15 y este lunes 17 se registraron cinco incidencias relevantes: tres en Gran Canaria, una en Tenerife y otra en El Hierro, sin que se hayan producido daños personales.
Con la desactivación de la prealerta, la situación vuelve a la normalidad, aunque las autoridades recuerdan que conviene mantener la prudencia en carreteras y zonas de medianías donde el terreno pueda seguir inestable tras las últimas lluvias.
