Canarias se libra del frío polar que se acerca a España aunque le esperan fuertes lluvias
Las temperaturas se mantendrán en el Archipiélago en torno a los 25 grados
Una masa ártica cercana a Europa dejará los próximos días a buena parte de España con temperaturas de frío polar, según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sin embargo, Canarias se librará de este episodio invernal y mantendrá sus termómetros alrededor de 25 grados.
Según explica Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), “en los próximos días se espera un tiempo claramente invernal. La irrupción de aire ártico provocará un marcado descenso térmico a partir del martes, jornada en la que comenzarán a registrarse las primeras heladas”.
Sin embargo, hará más calor en Canarias. La previsión de la Agencia es que se registren intervalos nubosos y posibilidad de lluvias en el norte de las Islas, que entre el jueves y el viernes podrían ser algo más abundantes y afectar a más zonas.
Heladas
Las temperaturas irán descendiendo en todo el país de forma generalizada a partir de los próximos días aunque primero se mantendrán dentro de los valores habituales para la época.
Será entre el jueves y el viernes cuando las heladas sean una constante en buena parte de España, pero en el caso del Archipiélago canario apenas cambiarán y serán suaves durante toda la semana.
Previsión para este martes
Según se recoge en la Aemet, para mañana martes se esperan intervalos nubosos que aumentarán a nuboso en las vertientes norte durante la mañana y en zonas de interior al sur durante la tarde.
Además, anuncia lluvias en general débiles en el norte de las islas montañosas y sin descartarlas, de carácter aislado, en el resto de zonas. El viento soplará del norte en la provincia oriental y del noreste en la occidental con algún intervalo fuerte en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
- La Guardia Civil revisa las guanteras de los conductores canarios y las multas crecen: sanciones entre 601 y 3.005 euros
- La Aemet alerta de que la borrasca Claudia amenaza a Canarias con lluvias torrenciales y rachas de viento de más de 80 km/h
- Canarias logra las guaguas gratis durante todo 2026
- La AEMET confirma hasta qué hora estarán activos hoy los avisos por la borrasca Claudia
- ¿Hay clase mañana en Canarias? La Consejería de Educación responde a la duda de todos los padres por la borrasca Claudia
- Aemet prevé más nubosidad y lluvias en el norte de Canarias mientras la borrasca Claudia se aleja del país
- Vito Quiles mueve su concentración en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a Plaza España