Canarias recibe un 8,7% más de entregas a cuenta el próximo año y Asián reclama que se transfieran en enero

Canarias recibirá el próximo año del sistema de financiación autonómica 8.170 millones de euros destinados a costear los servicios públicos, lo que supone un 8,7 % más de recursos que en este ejercicio.

De esta cantidad, 7.045 millones corresponden al importe provisional de los fondos del sistema, mientras que la previsión de liquidación definitiva del año 2024 supondrá 1.125 millones de euros más.

En este sentido, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, espera una mejora en el sistema de las entregas a cuenta para que sea más eficaz, porque en estos últimos años se están recibiendo en septiembre en vez de enero, que sería lo preceptivo.

«Nosotros queremos que las nuevas entregas a cuenta estén disponibles en enero y, por eso, nos gustaría que hubiera algún mecanismo que lo posibilite y no tener que esperar hasta septiembre», recalcó.

En relación con la senda de estabilidad presentada por el Ministerio de Hacienda previo a la elaboración de los presupuestos del Estado, Canarias se abstuvo ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera frente al voto negativo de las comunidades gobernadas por el PP.

Asián advirtió que esta información «llega tarde» porque los presupuestos autonómicos ya están en tramitación parlamentaria.

«La nueva senda no nos afecta para nada», añadió y tachó que haya una «incongruencia» fiscal entre el 7,7 % que suben los ingresos de las entregas a cuenta, debido a que los contribuyentes han pagado más impuestos, con la regla de gasto y con la cifra de déficit fijada en el -0,1 % del PIB para el período 2026-2028.

Como así también lo ha puesto de manifiesto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

En este caso, el voto de Canarias no fue igual que el de las comunidades del PP frente a lo ocurrido en el anterior Consejo cuando las regiones populares se levantaron de la mesa y Asián hizo también lo propio.

Las comunidades gobernadas por el PP rechazaron el objetivo de déficit para las autonomías por considerarlo «asimétrico» respecto al que se reserva el Estado.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propuso a las comunidades un objetivo de déficit del 0,1 % del PIB para cada uno de los ejercicios 2026, 2027 y 2028, lo que les ofrece un margen presupuestario adicional de 5.485 millones en este periodo, según sus cálculos.

Hacienda tenía garantizada la aprobación de los objetivos de estabilidad, ya que cuenta con la mitad de los votos en el CPFF, por lo que le bastaba con los votos de las comunidades gobernadas por el PSOE, aunque las del PP hayan votado en contra y Canarias se haya abstenido.

Matilde Asián atiende a los medios, tras el consejo. / Alberto Ortega

El Consejo de Ministros aprobará la senda de estabilidad, que posteriormente se debatirá en el Congreso de los Diputados.

En el caso de que Junts no respalde las cifras del Gobierno, se volverá a la situación anterior como ya ocurrió el pasado año y, por lo tanto, no habrá el incremento de recursos que propone Hacienda al permitir un déficit del 0,1 % del PIB a las comunidades autónomas en los tres próximos ejercicios como consecuencia del incremento de la recaudación tributaria.