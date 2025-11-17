Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La economista Virgia Hernández denuncia el gran problema que le ocurre a los trabajadores canarios cuando se quieren jubilar: "Aunque tengas los años cotizados, la Seguridad Socicla te penalizará"

Las personas que deciden adelantar su edad de jubilación tendrán reducciones en su pensión final

Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación

Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Los trabajadores de Canarias que están a las puertas de la jubilación deben tener en cuenta una de las restricciones más importantes que impone la Seguridad Social a quienes deciden adelantar su retiro. La economista Virginia Hernández ha explicado esta situación, que considera una injusticia para muchos profesionales que, aun teniendo los años cotizados necesarios, se encuentran con esta penalización al solicitar la jubilación anticipada.

Según la experta, hasta quienes han trabajado durante más de cuatro décadas sufrirán penalizaciones en su pensión si deciden retirarse antes de la edad legal. Este problema afecta especialmente a los trabajadores que acumulan largas carreras laborales y que se plantean abandonar el mercado laboral sin renunciar a una pensión íntegra.

La economista critica que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones haya rechazado una propuesta legislativa destinada a permitir que los trabajadores con más de 40 años cotizados pudieran jubilarse anticipadamente sin coeficientes reductores, es decir, sin recortes en su prestación.

Así funciona la jubilación anticipada para todos los trabajadores

La jubilación anticipada voluntaria está regulada por la Seguridad Social, que fija coeficientes reductores aplicables en función de dos variables:

  • Cuántos meses se adelanta la jubilación.
  • Cuántos años ha cotizado el trabajador.

Los sindicatos han peleado para que quienes han superado los 40 años de cotización queden exentos de las penalizaciones, pero el Gobierno mantiene que el sistema debe seguir penalizando el adelanto para garantizar su sostenibilidad.

Según la Ley 21/2021, se determinan los coeficientes reductores aplicables en función de los meses en que se anticipe la edad de jubilación:

A ello se suma un Real Decreto aprobado en 2025, que regula el procedimiento previo para aplicar estos coeficientes. Sin embargo, como subraya Hernández, la nueva norma "no beneficia a quienes ya han cotizado más de 40 años", ya que mantiene intacto el sistema de reducciones.

"Una persona que lleva 40 años trabajando va a tener que ser castigada por querer retirarse un poco antes", lamenta la economista, que considera que el marco actual supone un trato injusto para quienes han sostenido el sistema durante toda su vida laboral.

Requisitos para cobrar la pensión completa

La Seguridad Social estable varias condiciones a los trabajadores que quieren ingresar la pensión completa:

  1. Alcanzar la edad legal de jubilación (66 años y 8 meses en 2025, salvo carreras largas de cotización).
  2. Cotizar al menos 36 años y medio para poder jubilarse a los 65 sin penalización.
  3. Estar dado de alta o en situación asimilada al alta en la Seguridad Social.
  4. Acreditar las bases de cotización suficientes para calcular la pensión contributiva.
  5. No haber solicitado ninguna modalidad anticipada que aplique coeficientes reductores.

Cuando vayas a jubilarte, ya conoces los requisitos para hacerlo cobrando toda tu pensión.

