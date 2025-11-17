El Gobierno acepta la renuncia de María Méndez como administradora general de RTVC y propone a César Toledo para ocupar el cargo

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado en su reunión de hoy, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, aceptar la renuncia de María Méndez Castro como administradora general del Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC).

Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado proponer la candidatura de César Toledo para ocupar la responsabilidad de administrador general de RTVC, de conformidad con el procedimiento establecido. Con este acuerdo, el Gobierno elevará su propuesta al Parlamento de Canarias, donde el pleno de la Cámara autonómica debatirá y votará el nombramiento definitivo.

Esta propuesta se formula en el marco regulado por el decreto ley 7/2023, de 9 de octubre, de creación de la Administración General del ente público Radiotelevisión Canaria.

Reseña biográfica

César Toledo es actualmente director de Medios y Contenidos de Radio Televisión Canaria (RTVC) y cuenta con más de 38 años de experiencia profesional en el ámbito de la comunicación en Canarias.

Ha desarrollado su trayectoria en medios como Diario de Avisos, Radio Club Tenerife-Cadena SER y Televisión Española en Canarias, y formó parte del equipo fundacional de Televisión Canaria, donde ejerció funciones de copy y jefe del Departamento de Autopromoción durante las ocho primeras temporadas de emisión.

Además, ha dirigido áreas de comunicación institucional en distintas administraciones públicas, entre ellas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, el Parlamento de Canarias y el Gobierno de Canarias. Asimismo, ha desempeñado su labor como formador y consultor de imagen y comunicación, especializado en comportamiento no verbal. Es fundador y editor de analisisnoverbal.com, medio reconocido por la Academia de las Artes y las Ciencias Políticas de Washington como Blog Político del Año 2017.

Es Experto Universitario en Comportamiento No Verbal (2014) y Máster en Comportamiento No Verbal (2015) por la Universidad Camilo José Cela.