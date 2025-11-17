Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil revisa el enganche de la parte trasera de los vehículos canarios: sanciones entre 400 y 200 euros

La DGT permite instalar este artículo si está homologado y ha sido colocado en un taller autorizado

Un guardia civil hace señales a los vehículos en una autovía.

Helena Ros

Circular con el vehículo en condiciones óptimas es esencial para garantizar la seguridad vial de todos los conductores. De esta manera, se evitarán sanciones que pueden ir desde económicas, hasta la retirada del carnet, y en los casos más extremos, la cárcel.

Entre los elementos que más están vigilando los agentes de seguridad se encuentran las bolas de enganche para remolques o caravanas.

¿En que consiste la ley `anti tuneo´?

Esta ley impide cambios en la carrocería o alteraciones mecánicas sin estar homologadas, también se incluye la bola de remolque.

Para poder llevar esto a cabo, la remodelación debe hacerse en un taller homologado que proporcione un justificante.

Según se explica en itv.com solamente se permite instalar este accesorio si está homologado y ha sido colocado en un taller autorizado. Además, la Inspección Técnica del Vehículo (ITV), los técnicos verificarán que la bola de enganche cumple con la normativa establecida.

La bola de remolque debe estar homologada para su uso en España

Multas de hasta 400 euros

Muchos conductores llevan en sus vehículos una bola para enganchar el remolque o la caravana, algo que desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se permite instalar en los coches.

En el caso de que la bola no este homologada, la multa a la que se enfrentan los conductores es de hasta 400 euros. Además, en el vehículo deben estar presentes el documento de conformidad y el certificado de instalación del taller.

Por otro lado, los responsables del automóvil deben tener cuidado con no tapar la matrícula. Este indicativo debe estar totalmente visible para que los vehículos puedan ser identificados sin problema. Es por ello, que no debe taparse con ningún elemento ni de manera intencionada.

Si lleva la bola sujete, la matrícula debe leerse perfectamente, ya que si no es así, los conductores se enfrenta a una multa de 200 euros por obstaculizar la visibilización de la matrícula.

¿Cuándo es ilegal llevar la bola de remolque?

La bola de remolque puede ser fija o desmontable, pero mientras esté incluida en la ficha técnica y este esté totalmente en regla, es legar circular con ella independientemente de s lleva o no el remolque.

La única ilegalidad que se puede cometer con este objeto es que obstaculice la visión de la matrícula del vehículo, ya que a la hora de legalizarla se ha tenido en cuenta que si el artículo tapa de manera total o parcial la distinción del coche, no puede ser homologada.

María Méndez dimite como administradora de RTVC

María Méndez dimite como administradora de RTVC

La economista Virgia Hernández denuncia el gran problema que le ocurre a los trabajadores canarios cuando se quieren jubilar: "Aunque tengas los años cotizados, la Seguridad Socicla te penalizará"

