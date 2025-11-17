Jorge Rey alerta de la llegada de más lluvias a Canarias esta semana: "Preocupa que llegue esta nueva borrasca"

Todo el país se prepara para la llegada de una masa de aire frío en los próximos días, y Canarias tampoco se librará del mal tiempo. Así lo ha advertido Jorge Rey en uno de sus vídeos, donde señalaba que las islas recibirán más lluvias tras el paso de la borrasca Claudia. Mientras tanto, en la Península ya es momento de recuperar los abrigos de invierno, porque se aproxima la entrada de una masa de aire polar que hará descender notablemente las temperaturas.

Si vives en la península, prepárate para que llegue el frío

El meteorólogo ha anticipado la llegada del primer temporal invernal de la temporada, que dejará nevadas importantes en la Península. El pronóstico de Jorge Rey apunta a la entrada de una masa invernal a partir del 17 de noviembre, marcada por un desplome generalizado de temperaturas.

Según explicó Jorge Rey en su último vídeo, "el jueves 20 se impondrá el frío de manera clara sobre el norte peninsular", con temperaturas máximas "completamente invernales" avanzando hacia el sur.

Después de la borrasca Claudia llega una masa polar

La borrasca Claudia, que ha afectado este fin de semana al oeste peninsular, ya se retira, pero será sustituida por un nuevo frente frío. Esta transición permitirá que, desde el lunes, persista algo de humedad en Madrid y Andalucía, para luego desaparecer el martes. Sin embargo, "el miércoles empieza a aparecer la humedad por el Cantábrico e irá a más con el paso de los días", añadía Rey.

Las previsiones apuntan a nevadas desde el miércoles en sistemas montañosos del norte y centro, que el jueves se extenderá por toda la meseta norte, llegando a puntos del interior de Galicia y Asturias.

Para el fin de semana, Jorge Rey advierte que "el viernes podríamos esperar más frío y nieve", con posibilidad de que cuajen incluso en horas diurnas.

Canarias notará el cambio: lluvias en el norte y más inestabilidad

Aunque el episodio más duro quedará concentrado en la Península, Canarias también experimentará consecuencias del temporal. Jorge Rey anuncia que se esperan "lluvias que llegarán a partir del miércoles, principalmente, al norte de las islas".

Estas precipitaciones coincidirán con la aproximación de la borrasca atlántica que alimenta el temporal invernal. Se espera un incremento de la nubosidad, chubascos intermitentes y un descenso moderado de las temperaturas, más notable en zonas de medianías. El viento del noroeste podría reforzar la sensación de frío, especialmente en las islas occidentales.

Los modelos actuales apuntan a un escenario más húmedo a partir del miércoles. Las primeras precipitaciones afectarán a zonas del norte de Tenerife y Gran Canaria, extendiéndose de forma ocasional a medianías y vertientes del noroeste del archipiélago. La Palma también podría registrar chubascos más intensos, después de ser la isla donde más agua se recogió durante la borrasca Claudia.

Previsión del tiempo para el miércoles 19 de noviembre / AEMET

El jueves y viernes se mantendrá el ambiente fresco, con máximas ligeramente por debajo de los valores habituales de noviembre. Aunque no se espera viento fuerte generalizado, sí pueden darse rachas moderadas en cumbres y zonas expuestas, asociadas al flujo húmedo del Atlántico norte.

El primer temporal invernal llega en otoño

La llegada de esta borrasca supone la entrada del primer temporal invernal del próximo invierno 2025-26, que podría evolucionar según los modelos. Jorge Rey advierte que "todavía quedan bastantes horas de cara a este fenómeno y puede ir variando mucho", por lo que no se descarta que la inestabilidad se intensifique tanto en la Península como en el Archipiélago.

Además, Jorge Rey pide precaución porque el temporal "se puede intensificar".