María Méndez dimite como administradora de RTVC
César Toledo, el director general de Contenidos, candidato a ocupar el puesto
La administradora general de Radio Televisión Canaria (RTVC), María Méndez, presentó esta mañana su dimisión. Una decisión que llega después de menos de dos años al frente del ente público. Su renuncia se produce en un contexto marcado por fuertes tensiones internas, originadas tras el nombramiento de un director de Medios y Contenidos y la reforma de la nueva Ley del Sector Audiovisual, criticada por el comité de trabajadores.
La salida de Méndez se suma a la del que fuera director de los Servicios Informativos, Paco Luis Quintana, quien dejó el cargo en septiembre denunciando que la reorganización del área de Contenidos limitaba su autonomía profesional. Y la marcha de Óscar Fernández, director de producción.
César Toledo, el director general de Contenidos, candidato a ocupar el puesto que deja vacante Méndez.
Crisis en RTVC
Con la renuncia, la crisis en RTVC se agrava y deja en suspenso el rumbo inmediato de la radiotelevisión pública canaria.
María Méndez Castro es una profesional con amplia trayectoria como directiva del sector público. Es experta en asuntos europeos, turismo, internacionalización y marketing y publicidad. Ha asumido responsabilidades en la alta dirección de empresas públicas y como técnica de gestión, entre otras, jefa de seguimiento de proyectos Next Generation de la Consejería de Hacienda y Asuntos Europeos. Entre 2010 y 2020 fue directora gerente de Promotur Turismo de Canarias. Además, ocupó la Dirección General de Relaciones Exteriores adscrita a Presidencia del Gobierno.
(Habrá ampliación)
