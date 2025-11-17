María Méndez, tras su renuncia: “Mi etapa en Radio Televisión Canaria se ha prolongado más de lo previsto”

“Mi etapa en la Radio Televisión Canaria ha concluido”. María Méndez ha anunciado este lunes 17 de noviembre su renuncia como administradora general de la Radio Televisión Canaria (RTVC). Lo ha hecho en una comisión parlamentaria que ha cambiado el guion previsto tras este anuncio y al no tener sentido ya las preguntas que se le iban a hacer sobre la televisión pública.

Méndez ha recordado en su breve intervención, en la que se le notaba muy emocionada, que su nombramiento respondió a una “necesidad transitoria y excepcional” que se ha prolongado “más de lo previsto”. “En respuesta al proceso de transformación que necesita este medio público, mi etapa ha concluido”, dijo María Méndez.

En el final de su intervención quiso agradecer el “respeto” que le han brindado los diputados regionales que han intervenido en las diferentes comparecencias parlamentarias de estos más de dos años como administradora general de RTVC.

María Méndez tras anunciar su renuncia / María Pisaca

En respuesta a algunas de las preguntas de sus señorías, Méndez subrayó que el principal protocolo para garantizar la neutralidad e independencia en RTVC es “confiar en el rigor y la profesionalidad de todos los trabajadores, sin renunciar a los controles de los órganos específicos”. “No han surgido necesidades que justifiquen nuevos procedimientos de control pese al entorno extremadamente polarizado”, zanjó la todavía administradora general.

Los diputados intervinientes le agradecieron su respeto y profesionalidad, a pesar de que algunos le han manifestado repetidamente su rechazo a la forma en que fue elegida, y le desearon suerte en sus nuevas dedicaciones.