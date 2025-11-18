Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet avisa de lluvias débiles mañana en Gran Canaria: el norte será la zona más afectada

La previsión apunta a un día variable con cielos nubosos, algo de lluvia por la mañana en el norte y temperaturas sin cambios en la isla

Previsión de las lluvias en Canarias a las 9.00 del miércoles. / Meteored

La Aemet ha actualizado su previsión y adelanta que Gran Canaria amanecerá mañana miércoles con cielos nubosos en el norte, donde es probable que aparezcan lluvias débiles y ocasionales, sobre todo a primeras horas. Será un comienzo de día algo gris en esa zona, aunque no se descartan claros conforme avance la tarde y la atmósfera se vaya estabilizando.

En el resto de la isla, la mañana estará marcada por los intervalos nubosos, pero a partir del mediodía el sur también podría recibir alguna lluvia puntual, en general de poca intensidad. Aun así, el protagonismo volverá a recaer en la vertiente norte, la más expuesta a la humedad en situaciones como esta.

Las temperaturas apenas cambiarán: las mínimas podrían bajar ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán muy similares a jornadas anteriores. En Las Palmas de Gran Canaria, los valores previstos oscilarán entre los 19 y los 23 grados.

El viento soplará flojo o moderado desde el norte, dejando un ambiente fresco en el litoral y algo más agitado en las zonas altas. En el mar, el viento del noreste generará marejada y mar de fondo del norte, con olas de entre 1 y 2 metros, un estado marítimo habitual a estas alturas del año.

El resto del archipiélago compartirá un panorama parecido: Lanzarote y Fuerteventura tendrán intervalos nubosos y lluvias ocasionales, mientras que Tenerife, La PalmaLa Gomera y El Hierro también vivirán un día dominado por la nubosidad y algunas precipitaciones débiles, sobre todo en sus vertientes norte.

