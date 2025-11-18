La mesa de unidad nacionalista se inicia en Fuerteventura
1º Canarias se reúne el 29 de noviembre con partidos majoreros y en diciembre en Lanzarote
La mesa de la unidad nacionalista impulsada por Municipalistas Primero Canarias comenzará sus reuniones en Fuerteventura el próximo 29 de noviembre, en una convocatoria en la que están previstos encuentros con las formaciones locales e insulares de la isla para ir dando forma a la acción política conjunta de cara a las elecciones generales. Para diciembre se prevé que los contactos se trasladen a Lanzarote, isla en la que, según la formación, «existen contactos avanzados» para una confluencia electoral.
El partido presidido por Óscar Hernández reunió ayer a su Comisión Ejecutiva Nacional por primera vez desde su congreso constituyente, celebrado el pasado mes. Formada por 75 miembros, el órgano de Primero Canarias comenzó a concretar su iniciativa de aglutinar a las fuerzas políticas nacionalistas para confluir en las elecciones generales y contar con más representación en Las Cortes.
El calendario aprobado ayer supone que la formación inicia su expansión más allá de Gran Canaria y comienza esta andadura en las islas de la provincia oriental, para posteriormente continuar en la provincia occidental.
Municipalistas también aprobó la conformación de los órganos de los cuatro municipios donde el partido tiene presencia pero no cuenta con organizaciones de carácter local. Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Arucas y Santa Lucía de Tirajana comenzarán a elaborar los censos electorales y se conformarán las candidaturas para presidir el partido en estos municipios esenciales para la organización al tratarse de la capital o el municipio turístico por excelencia.
En relación con la actualidad política, la Ejecutiva ha remarcado las «deslealtades» continuadas del PSOE, que deja de ser socio preferente de Primero Canarias tras las censuras en San Mateo, Santa María de Guía, Agaete y Valsequillo. «Son maniobras de los dirigentes de siempre porque se sienten amenazados», expresa el órgano de la formación.
