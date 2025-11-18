El SCS expone su estrategia Salud Zer0 en unas jornadas regionales de concienciación sobre la huella de carbono

El subdirector de Gestión de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Servicio Canario de la Salud (SCS), Raúl Falcón, expuso los detalles del desarrollo de la Estrategia Salud Zer0 Emisiones Netas 2030 del SCS en una de las mesas de debate de las Jornadas de concienciación sobre cálculo y compensación de la huella de carbono celebradas este martes, 18 de noviembre, en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y organizadas por la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport) en colaboración con el Clúster Marítimo de Canarias.

Concretamente, Falcón intervino en la mesa denominada Casos de éxito empresarial: presentación de experiencias empresariales reales de implantación de cálculo de la huella de carbono, reducción y compensación, en la que también participaron Arne Gahmig, ingeniero de proyectos de Fred Olsen, e Iván Rodríguez, especialista en medio ambiente de Red Eléctrica Española.

Durante su intervención, Raúl Falcón repasó los avances realizados a lo largo de este año 2025 en la Estrategia Salud Zer0 Emisiones Netas, haciendo especial hincapié en las inversiones realizadas en nuevas instalaciones fotovoltaicas sobre la cubierta de varios centros sanitarios o el proyecto de implantación de energía geotérmica en el Hospital Molina Orosa de Lanzarote.

"Hemos podido mostrar cómo la metodología de cálculo de nuestra huella de carbono, pese a añadir la complejidad de medir los tres alcances, nos ha ayudado a identificar las líneas estratégicas a trabajar con mayor potencial de impacto sobre las emisiones de los sistemas sanitarios públicos de la comunidad canaria. Esto ha permitido que la Estrategia Salud Zer0 haya sido declarada Proyecto Estratégico del Gobierno de Canarias, con seis subproyectos claramente definidos y de alto impacto", afirmó Falcón.

Además, destacó que todos los hospitales del SCS cuentan ya con la certificación de huella de carbono, conforme a la Norma ISO 14064-1:2018, otorgada por AENOR. De esta forma, el archipiélago se convierte en la primera comunidad autónoma del país en tener a todos sus hospitales públicos certificados en esta materia medioambiental.

También detalló que una vez conseguida esta acreditación, los hospitales públicos de Canarias están centrados en desarrollar proyectos encaminados a reducir la huella de carbono derivada de su actividad asistencial, con el objetivo de llegar a cero emisiones netas en 2030.

"Una vez medidas y analizadas las emisiones de los hospitales es necesario fijar objetivos a corto y medio plazo más concretos para reducir el impacto medioambiental que tienen los centros hospitalarios", matizó.

Estrategia Salud Zer0 Emisiones 2030

Raúl Falcón recordó que la estrategia Salud Zer0 Emisiones 2030 tiene por objeto reducir las emisiones de gases con efecto invernadero de los servicios sanitarios de Canarias en 2030 y, de esta forma, contribuir a la prevención de los efectos del cambio climático.

Este plan incluye un objetivo de reducción de emisiones netas recomendando el uso de tecnología y el establecimiento de indicadores para reducción de recursos hídricos, residuos y plásticos de un solo uso.

Además, el SCS trabaja en la reducción de emisiones indirectas con la proyección de que la energía adquirida sea 100% renovable en 2030. También se trabaja en la reducción de emisiones indirectas provenientes de la producción y transporte de bienes y servicios adquiridos, incluyendo la cadena de suministro.

Para llevar a cabo estos objetivos se establece una amplia batería de medidas estratégicas con vocación de permanencia, entre las que se encuentran la priorización de la salud ambiental. En este sentido, se ha creado un grupo de trabajo interdisciplinar, con el apoyo de la dirección del SCS, para promover la investigación en este ámbito e involucrar a profesionales y a la comunidad.

Proyecto Estratégico del Gobierno de Canarias

Durante el acto, Falcón recordó que la Estrategia Salud Zer0 Emisiones Netas 2030 ha sido recientemente declarada Proyecto Estratégico para Canarias y distinguida con el sello "Estratégico para Canarias", lo que refuerza el compromiso del Ejecutivo autonómico con una sanidad pública más sostenible, innovadora y alineada con la Agenda Canaria 2030.