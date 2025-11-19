La Aemet advierte de lluvias débiles hoy en Canarias: así estará el tiempo isla por isla

La Aemet prevé que hoy miércoles Canarias viva una jornada marcada por la nubosidad y algunas lluvias débiles repartidas por distintas islas. La mañana arrancará con más humedad en las vertientes norte, donde será más probable que aparezcan precipitaciones ligeras y cielos cubiertos, mientras que en el resto del archipiélago predominarán los intervalos nubosos y los claros ocasionales.

No se espera un episodio de inestabilidad importante, pero sí un día algo cambiante, con momentos de lluvia intermitente y un ambiente fresco debido al viento del norte o nordeste, que soplará flojo o moderado según la zona. Las temperaturas seguirán una línea muy parecida a la de jornadas anteriores, con máximas estables y mínimas que podrían descender ligeramente en algunos puntos.

En el mar, continuará la presencia del mar de fondo del norte y la marejada generada por el viento, un escenario habitual durante esta época del año y que podría complicar ligeramente las condiciones para pequeñas embarcaciones. En conjunto, será un miércoles de cielos variables y lluvias puntuales, nada significativo pero lo bastante inestable como para no confiarse y salir preparados.

Previsión de la Aemet por islas

Gran Canaria: cielos nubosos en el norte con lluvias débiles y ocasionales durante la mañana, abriéndose claros por la tarde. En el sur, intervalos nubosos que tenderán a aumentar al mediodía con alguna precipitación puntual. Temperaturas sin grandes cambios y viento flojo a moderado del norte.

Tenerife: nubosidad más compacta en el norte, donde pueden darse lluvias débiles, mientras que en el sur predominarán los intervalos nubosos, aumentando por la tarde con posibilidad de algún chubasco disperso. Viento del nordeste y temperaturas estables.

Lanzarote: predominio de los intervalos nubosos durante toda la jornada, con lluvias débiles y esporádicas en algunos momentos. Temperaturas sin cambios y viento flojo o moderado del norte.

Fuerteventura: panorama similar al de Lanzarote, con intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones ocasionales. Las temperaturas se mantendrán estables, con viento norteco de intensidad floja a moderada.

La Palma: más nubosidad en el norte y el este, donde serán más probables las lluvias débiles, mientras que en el sur y zonas de interior habrá intervalos nubosos que aumentarán por la tarde. Temperaturas sin variaciones destacables y viento del nordeste.

La Gomera: en el norte, cielos nubosos y posibilidad de lluvias durante las horas centrales. En el resto, intervalos nubosos que podrían derivar en algún chubasco puntual en el sur. Viento moderado del nordeste tendiendo a flojo al final del día.

El Hierro: intervalos nubosos en general, con cielos más cubiertos en el norte y alguna lluvia débil y ocasional. El viento soplará del nordeste, moderado al principio y disminuyendo hacia la tarde.