Aprovecha las ofertas de Black Friday de LA PROVINCIA: suscríbete y mantente informado con información de calidad

¡Un Black Friday con precios nunca vistos!

Este Black Friday, LA PROVINCIA presenta una serie de ofertas destinada a facilitar el acceso a información rigurosa, cercana y de calidad. La campaña incluye descuentos inéditos tanto en los planes Contenidos Web como en la Edición Impresa Digital.

Una oportunidad limitada para dar el paso y suscribirse a precios excepcionalmente bajos.

Por tiempo limitado, el periódico ofrece el plan de suscripción Contenidos Web mensual por solo 4 euros (en el primer mes) y el Anual por solo 36 € lo que supone un 28% de descuento respecto a la tarifa habitual (49,99 €/año).

Tres modalidades en oferta: elige cómo quieres informarte

Las promociones activas hasta el 26 de noviembre son las siguientes:

1. Contenidos Web – Suscripción Anual (la más elegida)

36 € el primer año (antes: 49,99 €)

(antes: 49,99 €) 25% de descuento

Una opción ideal para disfrutar durante todo un año del acceso ilimitado al periódico digital y a todos sus servicios premium.

2. Contenidos Web – Suscripción Mensual

4 € el primer mes (antes: 6,99 €/mes)

(antes: 6,99 €/mes) Una alternativa flexible para quienes quieren probar la suscripción digital con un precio de bienvenida reducido.

3. Edición Impresa Digital – Suscripción Anual

85 € por el primer año (antes: 169,95 €)

(antes: 169,95 €) Acceso combinado a la edición digital y a la versión impresa a través del quiosco digital. Perfecta para los lectores que prefieren la experiencia del periódico tradicional, pero en formato digital.

Todo lo que incluye ser suscriptor

Con cualquiera de estos planes, los lectores obtienen acceso ilimitado a la mejor información de proximidad, con contenido elaborado por periodistas especializados y una propuesta de valor reforzada:

Noticias al instante y reportajes de análisis

Crónicas hiperlocales sobre barrios y municipios

Entrevistas exclusivas

Columnas de opinión de firmas referentes

Suplementos y contenidos diferenciales

Además, la suscripción da acceso a ventajas añadidas:

Newsletters temáticas de autor

de autor App renovada , más rápida y cómoda

, más rápida y cómoda Club LP+ , con acceso a eventos, sorteos y descuentos exclusivos

, con acceso a eventos, sorteos y descuentos exclusivos Pasatiempos premium y acceso a su histórico

Si quieres conocer en detalle todas las ventajas de ser suscriptor, no te pierdas nuestro artículo Seis Razones para Suscribirte a LA PROVINCIA. Descubrirás por qué ser SUSCRIPTOR es mucho más.

Mira nuestro vídeo explicativo y descubre todo lo que puedes hacer con la Edición Impresa Digital:

Podrás consultar las últimas noticias cuando quieras, desde tu móvil, tablet, portátil o PC. 📱💻🖥

Además, podrás cancelar cuando desees: la renovación será al precio de tarifa.

Una oportunidad limitada que termina el 26 de noviembre

La campaña de Black Friday de LA PROVINCIA estará activa solo hasta el 26 de noviembre.

Los nuevos suscriptores pueden elegir el plan que mejor se ajuste a sus hábitos de lectura y aprovechar precios que no volverán a repetirse pronto.

Suscríbete hoy, ahorra y disfruta de un año de información veraz, cercana y de calidad.

👉 Haz clic en el botón y SUSCRÍBETE hoy por menos de lo que cuesta un café y mantente al tanto con información de calidad.