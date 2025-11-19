Canarias bonificará el 75% de los gastos de guardería de los hijos de autónomos

Canarias quiere pasar la mano por la espalda de los autónomos. El Gobierno regional abonará a los autoempleados hasta el 75% de los gastos de guardería de sus hijos o de los centros de día, en el caso de que tengan familiares dependientes a su cargo, hasta un máximo de 3.000 euros. También bonificará los intereses de los préstamos pedidos para inversiones productivas y cubrirá bajas por embarazo o lactancia hasta ocho meses o las dos meses de cuotas a la seguridad social durante la incapacidad temporal.

Estas medidas forman parte del Plan Respaldo Autónomos, presentado ayer por el vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, dando un paso más en su empeño por facilitar la actividad de este colectivo.

En concreto, para las bajas por incapacidad temporal, el total de la cuota a cubrir es de 700 euros como máximo, siempre que no tengan asalariados a su cargo, una ayuda que solo puede solicitarse una vez por cada periodo subvencionable. Respecto a los préstamos, el Gobierno abonará el 2% de interés anual durante tres años, siendo la cantidad abonada de una sola vez para que los autónomos puedan amortizar capital.

También habrá ayudas para la contratación de una persona durante la baja por maternidad, embarazo de riesgo o embarazo, hasta ocho meses, con una financiación de la contratación de hasta 1.1000 euros cada mes. Si al finalizar se formaliza un contrato indefinido de la persona sustituta, ha añadido Domínguez, los autónomos recibirían una ayuda de 7.500 euros ampliables a 9.000 euros si se contrata a personas de colectivos con más dificultad de inserción.

Todas las ayudas cuentan con un abono anticipado y no hay necesidad de devolver la subvención en caso de fallecimiento, incapacidad o baja voluntaria del empleado, y es posible contratar a familiares de la persona autónoma.

Los planes de conciliación también servirán para contratar a personas destinadas al cuidado de menores o dependientes de la persona autónoma, con ayudas de entre 7.500 a 9.000 euros, en contratos que deben mantenerse 12 meses ininterrumpidos. Las ayudas para guarderías forman parte de un paquete mayor que incluirá también el pago contrafactura de actividades extraescolares y campamentos o centros de día en el caso de personas mayores.

Respecto al plan «+uno 52», se establecen ayudas de hasta 5.000€ por cada contrato indefinido a jornada completa de personas mayores de 52 años, que podrá ser de hasta 6.000 euros si se producen en municipios de 10.000 habitantes. También debe mantenerse el contrato durante al menos 12 meses ininterrumpidos y la persona contratada podrá ser familiar.

Según ha apuntado Domínguez, las medidas relacionadas con la conciliación entrarán en vigor previsiblemente antes de final de año, mientras que el resto, como la bonificación de intereses o la contratación de personas de más de 52, a partir de 2026.

Durante un acto en Presidencia, Manuel Domínguez subrayó la importancia del tejido de autónomos para Canarias, cuya economía, dijo, pivota sobre la microempresa y este colectivo.

«Trabajamos en hacerles crecer para que tengan más músculo y haya mayor internacionalización. Trabajamos para favorecer microempresaas y autónomos y para ello creamos una Dirección General en la que nadie creía pero que ha ganado operatividad y presupuesto».

Como principales medidas puestas en marcha, el vicepresidente canario ha mencionado la cuota cero, el primero de los proyectos en funcionamiento con un total de 3,3 millones de euros, «que ha sido un éxito» y ha llegado a 2.651 personas, además de la puesta en marcha del observatorio del autónomo.

Domínguez destacó que el 47% de los nuevos autónomos son mujeres y ha recordado que este plan nace porque dos de cada tres personas autónomas considera uno de sus principales obstáculos para emprender o mantener su negocio es la conciliación y el acceso a la financiación.

También ha anunciado que durante 2026 se pondrán en marcha otras medidas fiscales, así como planes de segunda oportunidad y de «emprendimiento sénior».