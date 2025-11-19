Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La pastelería de Gran Canaria con 'Pedacitos de Cielo' por 1,50 €: están tan ricos que creerás que estás allí

La creadora de contenido gastronómico Tania Pyetku (@taniapyetku) ha descubierto esta confitería única en la isla

Así son los 'Pedacitos de cielo'

Así son los 'Pedacitos de cielo' / Pastelería Los Mariángeles

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

¿A quién no le gustaría probar un dulce tan delicioso que sabe a gloria? Eso es exactamente lo que ofrecen en una pastelería de Gran Canaria que ha descubierto la creadora de contenido gastronómico Tania Pyetku (@taniapyetku), quien no ha dudado en compartir su hallazgo con sus seguidores.

Si el cielo tuviera sabor, probablemente sería el de estos pastelitos que se venden por solo 1,50 euros en la pastelería Los Mariángeles. Con dos locales en Las Palmas de Gran Canaria, esta confitería se ha convertido en parada obligatoria para cualquier amante del dulce que quiera probar este bocado delicioso disponible en varios sabores y difíciles de olvidar.

Tania mostraba una caja con estos pastelitos que son "superesponjosos y de lo más coloridos". Sus ingredientes son muy variados, desde raros de encontrar en los dulces, como el tuno indio o la piña, hasta opciones más universales como arándano, chocolate, turrón o el su favorito, el de tofee.

Dónde está la pastelería Los Mariángeles

Los dos locales de la pastelería se encuentran en:

  • Calle Patagonia, número 24, Tafira Baja, Las Palmas de Gran Canaria
  • Mercado del Puerto

No dudes en ir a probar los pedacitos a la pastelería Los Mariángeles, ya que solo los podrás encontrar aquí.

TEMAS

