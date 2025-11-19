Matilde Asián reclama a los grupos del Parlamento de Canarias que estén "todos a una" contra el nuevo reparto de fondos europeos

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea (UE), Matilde Asián, apeló este miércoles al 'espíritu de Fuenteovejuna' para hacer un llamamiento los grupos parlamentarios: "estar todos a una en este momento crucial en el que se negocia el nuevo marco presupuestario" de los 27 estados miembros hasta el año 2034.

Asián sigue la estela emprendida por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para que las regiones ultraperiféricas (RUP) 'declaren la guerra' al nuevo marco presupuestario europeo y lamentó que aún no se sepa la postura del Gobierno de España al respecto porque el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Diego Martínez, aún no se ha reunido con las autoridades canarias "para trabajar conjuntamente" una postura que defienda los intereses del Archipiélago la planificación del reparto de fondos.

Foto de archivo del presidente Fernando Clavijo (d) durante su reunión con el resto de mandatarios de las RUP. / E.D. / L.P.

Asián reiteró lo que lleva meses denunciando, que "la Europa de las regiones se convertirá en la Europa de las naciones porque cada Estado decidirá el reparto entre sus territorios".

"Se masca la tragedia"

Por ello, insistió en que el deseo del Gobierno autonómico es que "España se vincule con Canarias y se impida este modelo de programación y que, en caso contrario, al menos en el plan de distribución del Estado contemple la situación de Canarias de una manera muy específica".

Por su parte, el diputado de CC y alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que fue el que preguntó a Asián por el nuevo modelo presupuestario de la UE, aseguró que "se masca la tragedia" tanto por la recentralización del reparto como por la previsible rebaja de las cuantías de los fondos y afeó que Moncloa aún no haya dicho nada al respecto "cuando el Gobierno francés ya ha salido en defensa de sus RUP".

"Canarias no puede ni debe afrontar sola este pulso; España tiene una responsabilidad directa, como Estado miembro, en la defensa de su única región ultraperiférica", concluyó.

