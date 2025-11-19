Los nacimientos en Canarias, a la cola de España: solo 0,8 hijos de media por mujer

Canarias ha vuelto a situarse en 2024 como la región con la menor tasa de fecundidad de España, con una media de 0,82 hijos por mujer, muy por debajo de la media nacional, que se encuentra en 1,10 hijos por mujer, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe Movimiento Natural de la Población / Indicadores Demográficos Básicos.

Este indicador refleja una tendencia preocupante y consolidada: la baja natalidad y el descenso de la población por causas naturales en el archipiélago. En términos absolutos, Canarias registró 11.699 nacimientos en 2024, un 2,5% menos que en el año anterior, cuando se contabilizaron 11.998.

A la caída de la natalidad se suma un número todavía elevado de defunciones, aunque en descenso. En 2024 se produjeron en Canarias 17.545 fallecimientos, un 1,6% menos que en 2023. Sin embargo, la diferencia entre nacimientos y muertes sigue siendo negativa: el saldo vegetativo del archipiélago fue de -5.846 personas.

Este dato confirma una tendencia estructural que se arrastra desde hace años y que, de mantenerse, podría tener importantes implicaciones sociales, económicas y demográficas en la región, especialmente en zonas rurales o con envejecimiento acelerado.

Un fenómeno que se repite en toda España

Aunque Canarias destaca por su baja fecundidad, el problema es generalizado en todo el país. En 2024 se registraron en España 318.005 nacimientos, el dato más bajo desde 1941, inicio de la serie histórica. Esta cifra supone una caída del 0,8% respecto a 2023, lo que representa 2.651 nacimientos menos.

Desde 2014, el número de nacimientos en España se ha desplomado un 25,6%, lo que refleja una profunda transformación en los hábitos reproductivos de la sociedad española.

El saldo vegetativo nacional también fue negativo, con 116.056 personas menos, la tercera cifra más baja de la historia, solo superada por los años 2020 y 2022.

Uno de los pocos datos al alza es el relativo al número de nacimientos de madres extranjeras, que representaron en 2024 el 25,6% del total de nacimientos en España (81.339 partos). Si se tiene en cuenta el país de nacimiento de la madre, la cifra asciende al 33,3%, con 105.814 nacimientos de madres nacidas fuera de España.

Pese a esta ligera compensación en los datos globales, la fecundidad de mujeres extranjeras también ha descendido, pasando de 1,28 hijos por mujer en 2023 a 1,27 en 2024. En el caso de las mujeres españolas, la cifra baja a 1,07 hijos por mujer.

El informe del INE señala que la edad media para ser madre en España se mantiene en 32,6 años, sin cambios desde 2021. Sin embargo, al desglosar los datos por nacionalidad, las diferencias son notables: las madres españolas tienen su primer hijo a los 33,2 años, mientras que las extranjeras lo hacen a los 30,5 años.

También destaca el aumento de mujeres que son madres con 40 años o más, que ya suponen el 10,4% de todos los nacimientos en 2024, frente al 7,2% de hace una década. Se trata de una tendencia al alza que plantea nuevos retos en materia de salud reproductiva y conciliación.