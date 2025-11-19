Nochevieja 2025: NIA y st. Pedro lideran las Campanadas musicales desde Santa Cruz de Tenerife

RTVE quiere que el Fin de Año 2025 sea inolvidable con un despliegue único que combinará tradición, música en Campanadas, y talento canario. Por primera vez, tras la clásica emisión desde la Puerta del Sol 2025, se sumará una segunda retransmisión desde Santa Cruz de Tenerife, con unas Campanadas donde la música será la gran protagonista.

NIA y st. Pedro, la pareja canaria que despedirá el año desde Tenerife

La retransmisión desde las Islas Canarias estará conducida por NIA, una de las artistas españolas de mayor proyección internacional y flamante ganadora del Festival de Viña del Mar 2025. Para ella será ya su cuarta noche de Fin de Año al frente de las Campanadas de RTVE.

A su lado estará st. Pedro, que vivirá su estreno en esta gran noche tras conquistar al público con su segundo puesto en el Benidorm Fest 2024. El cantante, que también pone voz diariamente a la sintonía de la serie Valle salvaje en La 1, se suma así a un evento que busca destacar el talento musical de Canarias ante millones de espectadores.

Buenafuente y Silvia Abril, la gran apuesta de RTVE para la retransmisión nacional

Mientras tanto, la Puerta del Sol volverá a convertirse en el epicentro del país con la presencia de dos figuras muy queridas: Andreu Buenafuente y Silvia Abril. RTVE los elige como pareja estrella para despedir el año 2025 y dar la bienvenida a 2026 en un directo que promete humor, cercanía y el sello personal de ambos.

Buenafuente, director y presentador de Futuro Imperfecto —producido por RTVE en colaboración con El Terrat—, y Abril, actualmente al frente de La recepta perduda en RTVE Catalunya, formarán un tándem que buscará repetir el éxito de la temporada anterior.

RTVE, líder en las Campanadas: un reto para superar sus propios récords

La cadena llega a este Fin de Año con el listón muy alto. En 2024, con David Broncano y Lala Chús como presentadores, RTVE fue líder indiscutible de audiencia: 5.958.000 espectadores y un 38,7 % de cuota, cifras que la situaron más de diez puntos por encima de su competidor inmediato.

Con dos emisiones diferenciadas, caras muy populares y un enfoque más musical, RTVE se prepara para ofrecer unas Campanadas que aspiran no solo a atraer a las familias españolas, sino también a convertirse en un fenómeno viral en redes y en Discover.