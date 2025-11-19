Los pensionistas canarios recibirán en 2025 una paga de Navidad histórica

Los pensionistas de todo el país están a tan solo unos días de una de las jornadas más esperadas del año: la del ingreso de la paga de Navidad. En 2025, los canarios recibirán la extraordinaria más jugosa de la historia, que supondrá que en las cuentas corrientes de las 348.755 personas que cobran prestaciones contributivas en las Islas se repartan casi 450 millones de euros, unos 30 millones más que el año pasado.

La razón principal es el paulatino incremento del número de agraciados –este año la percibirán en el Archipiélago 7.825 más que el año anterior– así como el aumento de las rentas. Este alza viene motivada no solo por la subida anual aplicada en función del IPC, sino también porque los nuevos jubilados cada vez tienen pensiones más altas. De hecho, serán los canarios ya jubilados quienes saldrán más beneficiados: para ellos irán a parar 19 de los 30 millones adicionales este año. Así, los 211.227 jubilados ingresarán de media 65 euros más que en 2024 a través de esta doble paga.

Los siguientes beneficiarios serán los que cobran pensión de viudedad –59.511 personas, en su mayoría mujeres– y los que perciben la de favor familiar –apenas 2.629 ciudadanos–. En ambos casos, la paga extra aumentará de media 37 euros respecto a 2024.

Hasta 45 euros más percibirán las 59.658 personas con pensión de incapacidad permanente, mientras que quienes cobran pensión de orfandad tendrán el menor incremento, apenas 24 euros extra.

Cabe recordar que el aumento exacto dependerá del importe de la pensión y de la subida aplicada a cada pensionista desde principios de año.

En cuanto al cobro, el período oficial es del 1 al 4 de diciembre, aunque los bancos suelen adelantar los ingresos, por lo que se espera que la mayoría pueda verla entre el viernes 21 y el miércoles 26 de noviembre.

No todos los pensionistas reciben la doble paga. Quedan excluidos quienes cobran pensiones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional, incluidas viudedad u orfandad en estos casos. Este colectivo tiene la paga prorrateada, de modo que el total anual es equivalente. También, quienes comenzaron a cobrar la pensión después del 30 de noviembre podrían no recibir la paga completa.

El gasto de la Seguridad Social en la doble paga aumenta cada año. Solo en la extraordinaria de final de año, el organismo deberá invertir 780 millones de euros más a nivel nacional. Esto se debe a la creciente incorporación de jubilados con pensiones más altas y a los incrementos automáticos por IPC.

El sistema enfrenta un desafío: la cantidad de jubilados sigue creciendo, mientras que el volumen de trabajadores activos disminuye por el envejecimiento poblacional. Actualmente, hay 2,3 cotizantes por pensionista, cifra que se reducirá a 1,7 en 2050, poniendo en duda la sostenibilidad del sistema.

El Estado prestará 10.003 millones de euros a la Seguridad Social para cubrir la paga extra de este mes, mediante un crédito a interés cero y a fondo perdido, reflejado en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, actualmente prorrogados.