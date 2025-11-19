El PP pide una nueva comparecencia de Torres en el Parlamento de Canarias para evidenciar su "protagonismo indispensable" en la trama corrupta de las mascarillas

Si en el mes de junio el PP canario tenía claro que el expresidente de Canarias y ministro Ángel Víctor Torres "fue quien abrió la puerta en Canarias a la 'banda del Peugeot" -en referencia a los exdirigentes socialistas Santos Cerdán, José Luis Ábalos y al asesor de éste en el Ministerio de Transportes, Koldo García-, el último informe "comprometedor" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil referido al ex jefe del Ejecutivo autonómico ha ratificado esa impresión. Por tal motivo, este miércoles los conservadores registraron la petición de que Torres vuelva a comparecer en el Parlamento de Canarias, tras demostrar la UCO que "faltó a la verdad" y que pese a sus anteriores declaraciones "tuvo un papel protagonista indispensable" para que la "trama corrupta" lograra que el Archipiélago fuese "la comunidad autónoma donde más facturó".

Los conservadores Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo -miembros de la comisión de investigación sobre las irregularidades cometidas en las compras de material sanitario del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia- insistieron en rueda de prensa en que el informe de la UCO desvela "un comportamiento impropio de un presidente" y esperan que en la nueva comparecencia -la anterior fue en junio- responda a varios interrogantes.

Foto de archivo de la comparecencia del ministro Ángel Víctor Torres en junio en el Parlamento. / María Pisaca

¿Por qué abrió la puerta a la trama de corrupción creada en torno al PSOE? ¿Por qué Koldo García le agradece su implicación directa? ¿Por qué ese trato de favor con Soluciones de Gestión y Megalab? ¿Por qué puso a trabajar a todo el Gobierno para que se pagaran las facturas a estas empresas? ¿Por qué le pareció normal negociar con Koldo García en nombre de una empresa que no tiene sede en Canarias? ¿Por qué dijo "abre el vino" cuando se pagaron las facturas, quería celebrar que se había pagado a una trama corrupta?

Dejar de ocultarse

El PP, al contrario que otros socios del Gobierno canario, no ha querido ni siquiera esperar a los días 27 y 28 de noviembre, jornadas en las que están citados el empresario Víctor de Aldama y García ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional que investiga la trama para que expliquen su relación con los contratos de compra de mascarillas y de test de antígenos en Canarias desvelados por la UCO al entender que "el informe deja claro el papel de Torres"

Estás, y muchas más preguntas, son las que el PP quiere que responda Torres y que "deje de ocultarse sobre lo que el informe de la UCO no dice -en referencia al piso "para señoritas" o que participó en las 'mordidas'- y "aclare por qué ha faltado a la verdad".

"Chanchullo y compadreo"

Como explicó Curbelo, "es mucho más grave que no haya dicho la verdad en el Parlamento de Canarias, pues fue presidente y diputado", ya que la UCO "demostró con hechos objetivos y contrastados que Torres se implicó de forma personal para que la trama corrupta hiciera negocios" en las Islas y que es el propio Torres, en sus conversaciones con el exasesor de Ábalos, quien "desvela que una alta funcionaria del SCS dijo que había mascarillas suficientes y que no había que comprar las de Soluciones de Gestión, que ofrecían por encima del precio de mercado; una funcionaria que el expresidente dijo que la iba a levantar por el aire si no accedía a dar el visto bueno".

Y todo ello con un "lenguaje de compadreo y "actitudes de chanchullo", motivo por el que "lo que se dice en el informe demanda muchas preguntas que aún no tienen respuesta", concluyó la diputada del PP

Nira Fierro junto a Ángel Víctor Torres (c) y Sebastián Franquis dirigiéndose a la comisión de investigación del Parlamento el pasado mes de junio / María Pisaca

"Esperábamos que pidieran perdón"

La propuesta del PP fue rápidamente contestada por la secretaria de Organización y presidenta del grupo socialista, Nira Fierro, para quien el PP "solo quiere retorcer la realidad con más y más comparecencias para que al final se adapte a su relato".

"Esperábamos que pidieran perdón, entre otras cosas porque ha sido al presidente y el vicepresidente del PP de la diputación de Almería a los que han detenido por cobrar mordidas con la venta de mascarillas,, y lo que nos encontramos es con un nuevo intento de montar un relato paralelo a la verdad", aseguró.

Para Fierro, el propio Torres ya explicó en rueda de prensa, tras conocerse el informe de la UCO, "los detalles de todo, incluso del lenguaje utilizado, tanto en las formas como en el fondo".

