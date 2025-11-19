Omar Sánchez rompe su silencio, en exclusiva, tras terminar la relación con Guacimara: “La vida es así”

El surfista canario Omar Sánchez ha hablado por fin y, en exclusiva para La Provincia, ha confirmado su ruptura sentimental con Guacimara González, como ya adelantó en Instagram. En medio de este momento difícil, el exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha mostrado sincero y sereno al compartir su experiencia.

Nada de grandes desencuentros públicos, nada de infidelidades explícitas (al menos por ahora); sólo dos personas que han decidido que su camino juntos ya no tira. Y él lo dice casi con una sonrisa melancólica: “no muy bien la verdad”, con ese deje de “voy tirando, chicos”.

Según cuenta Omar a La Provincia, la ruptura no huele a drama sino más bien a final de trayecto. “La vida es así”. Y al hablar de Guacimara, su tono es limpio: “ella es muy buena persona”, lo que da indicios de que al menos mantienen la sonrisa y el respeto. “Y agradezco todo y cómo se comportó conmigo”. Esa parte suena a epílogo de capítulo, no a guerra de sables.

Sin embargo, él admite que el estado anímico no es bueno: “no muy bien la verdad”. Según ha compartido con nuestro medio, no hay grandes declaraciones de guerra ni acusaciones. Nada de “me engañó”, nada de “me utilizó”, nada de bombas mediáticas. En su lugar, un “gracias por todo” y “ojalá lo mejor para ella”. Esa magnanimidad, en un mundo en el que las rupturas acaban con filtraciones, stories incendiarias y efectos especiales, resulta casi refrescante.

¿Y ahora qué? Bueno, Omar comenta que seguirá con sus proyectos, que su vida continúa. Lo de Guacimara, pues queda en “ella es buena persona”, y queda en “agradezco cómo se portó conmigo”. No se ha extendido sobre los motivos concretos de la separación—por lo que de momento el misterio queda. ¿Diferencias de ritmo, de ubicación, de planes? Puede. Pero no ha habido cañonazos de información.

El comunicado de Omar Sánchez sobre su ruptura con Guacimara

El exconcursante de ‘Supervivientes’, que se dio a conocer por mantener una larga relación con Anabel Pantoja, anunció su ruptura con Guacimara a través de Instagram con las siguientes palabras: “Hoy me despido de ti. No es porque haya dejado de quererte, sino porque entendí que a veces amar también es saber soltar. Me voy con el corazón lleno de lo que vivimos, de lo que soñamos y de lo que, por un momento, pensé que podía durar para siempre. Me quedo con las risas, con las miradas que decían tanto sin necesidad de palabras”.

“Gracias por lo que compartimos y por ayudarme a crecer como persona. Decir adiós duele, pero duele más quedarse donde ya no estamos creciendo. Me voy con un poco de nostalgia, sí... pero también con la certeza de que el amor, incluso cuando termina, nunca es tiempo perdido. Siempre te deja algo, siempre enseña”, sentenció.