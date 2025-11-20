La Aemet advierte: aviso por lluvias este viernes en Canarias
Se esperan precipitaciones abundantes en la isla de La Palma
Canarias espera este viernes, 21 de noviembre, intervalos nubosos con probables lluvias ocasionales de débiles a moderadas, que serán más probables y persistentes en el nordeste de las islas montañosas y especialmente en el este de La Palma durante la segunda mitad del día.
De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de que la isla de La Palma estará en aviso amarillo por precipitación acumulada en 12 horas. En concreto, este aviso afectará al este de la isla durante la segunda mitad del día y está asociado a lluvias moderadas que pueden ser persistentes.
Las temperaturas, por su parte, seguirán con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las mínimas en las islas orientales.
Por su parte, el viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, así como en zonas altas expuestas a últimas horas en La Palma, cuando no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.
Previsión por islas para la provincia de Las Palmas:
Gran Canaria
Intervalos nubosos, que a lo largo del día tenderán a cielos nubosos en el norte, este y en zonas de interior durante la tarde, donde serán probables las lluvias débiles en general. Temperaturas máximas con pocos cambios, mínimas en ligero ascenso en zonas de interior. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en zonas expuestas de las vertientes noroeste y sureste. Brisas en costas del suroeste.
Fuerteventura y Lanzarote
Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.
