La Aemet alerta de los efectos de la DANA al suroeste de Canarias: lluvias intensas en La Palma y regreso al “veroño” con calima el fin de semana

La Aemet y distintos modelos meteorológicos como el Global Forecast System (GFS) advierte de la influencia directa de una DANA situada al suroeste del Archipiélago, visible ya desde satélite tras descolgarse desde la zona de Terranova. Este embolsamiento de aire frío se colocará a unos 300-400 kilómetros al WSW de El Hierro, con La Palma como la isla que quedará más cerca del núcleo frío en altura, bajo el impacto de temperaturas de -16 °C a 500 hPa durante cerca de 48 horas.

Un escenario que traerá dos fases muy distintas: primero, un episodio húmedo y productivo en precipitaciones; después, un retorno claro al ambiente cálido y calimoso propio del “veroño”.

La Aemet detalla que, en superficie, se mantendrá la influencia del alisio, inicialmente del norte, pasando luego al nordeste y, finalmente, al este conforme avance la semana. La combinación del aire frío en altura con este flujo húmedo potenciará las precipitaciones moderadas, sobre todo en las islas occidentales, donde no se descarta algún chaparrón fuerte hasta el día 22.

Calima para este fin de semana / GFS

Lluvias en La Palma

En La Palma se concentrará la situación más notable. La fachada este y nordeste será la más beneficiada por esta configuración: el viento cargado de humedad recorrerá un largo tramo marítimo antes de impactar en la isla, y el aire frío en altura hará el resto. El relieve palmero, experto en “exprimir” la humedad, puede dejar lluvias persistentes y de buena intensidad.

Los acumulados podrían superar los 100 mm en medianías de zonas como Puntallana, San Andrés y Sauces y Barlovento entre los días 21 y 22, sin descartar precipitaciones puntualmente fuertes en otros puntos de la isla.

Para el resto del Archipiélago, el episodio también dejará lluvias y ambiente notablemente más fresco, con aire mucho más limpio y visibilidad excelente durante esta primera fase.

19/11 10:42 AVISOS PASADO MAÑANA | Canarias: lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/mtfTh5gIwW pic.twitter.com/BcfWUh6Ggu — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) November 19, 2025

Pero la situación dará un vuelco durante el fin de semana. La Aemet pronostica que el movimiento retrógrado de la DANA hacia el interior del Atlántico, unido a la ondulación del alisio hacia el este en superficie y al sureste en altura, hará que Canarias regrese rápidamente al “veroño”.

A partir del día 22 por la tarde, se espera que desaparezcan las lluvias asociadas a la nubosidad baja. Las temperaturas subirán de forma notable, tanto en costas como en medianías, y la calima comenzará a ganar protagonismo. No será una intrusión excesivamente intensa, aunque sí moderada en algunos momentos.

Esta transición vendrá acompañada de un aumento de la nubosidad media y alta procedente del sureste, capaz de dejar algunos goterones con barro e incluso, de manera muy puntual, alguna tormenta de base media.

El cambio de patrón se consolidará el sábado, cuando, al situarse la baja al oeste del Archipiélago y descender el anticiclón, el viento tenderá a girar al este, lo que facilitará la llegada de la calima durante la tarde.