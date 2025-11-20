La Aemet avisa de más nubes y chubascos este viernes en Canarias: el norte y las medianías de Gran Canaria serán las zonas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de una jornada marcada por intervalos nubosos, lluvias en distintos puntos del archipiélago y viento del noreste con rachas fuertes, un escenario que afectará especialmente a La Palma, Gran Canaria y las islas occidentales. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, pero el ambiente será más húmedo y cambiante, por lo que se recomienda llevar paraguas y prever desplazamientos con margen en las islas más afectadas.

La Aemet destaca un viernes con cielos más cubiertos en el norte, el este y las áreas de interior de Gran Canaria, donde aumenta la probabilidad de lluvias débiles, puntuales pero persistentes en algunos tramos de la mañana.

Las medianías del norte y noreste serán las más propensas a registrar chubascos, por lo que se aconseja circular con precaución en zonas de niebla o carreteras húmedas. En las costas del suroeste, la situación será más tranquila, con brisas suaves y menos nubosidad.

El viento del noreste volverá a intensificarse en las vertientes noroeste y sureste, dejando rachas fuertes que podrían afectar a áreas expuestas. Las temperaturas apenas variarán, moviéndose entre los 19°C y los 23°C en Las Palmas de Gran Canaria.

Lanzarote comenzará el día con intervalos nubosos, pero se espera una mejoría notable a partir de media tarde, con cielos poco nubosos. Las temperaturas seguirán estables y el viento del noreste podrá soplar con algo más de intensidad en algunos puntos.

En Fuerteventura, los intervalos nubosos serán protagonistas durante la mañana, pero al igual que en Lanzarote, la situación tenderá a despejarse por la tarde. Las temperaturas se mantienen sin cambios, salvo un ligero ascenso de las mínimas en el este, y el viento del noreste podrá ser fuerte de manera puntual.

Mientras que en Tenerife, la Aemet pronostica lluvias en el este durante la primera mitad del día, con posibilidad de que aparezcan también en las medianías del oeste por la tarde. El viento del noreste será más intenso en el extremo noroeste y la vertiente sureste, mientras que las costas del suroeste mantendrán un ambiente más calmado. Temperaturas estables.

En las islas occidentales, la Aemet avisa de mayor nubosidad y precipitaciones de intensidad variable. La Palma será la más afectada, con un aviso amarillo activo durante la segunda mitad del día por lluvias persistentes que podrían superar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en el este y las medianías, donde los cielos permanecerán muy cubiertos y el viento de este a noreste soplará con intervalos fuertes. En La Gomera predominarán los cielos nubosos en el norte, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, mientras que el resto de la isla registrará intervalos nubosos y viento del noreste que podría intensificarse en noroeste y sureste. En El Hierro se esperan intervalos nubosos que aumentarán durante las horas centrales, con lluvias débiles posibles y viento de componente este que alcanzará rachas fuertes en zonas expuestas. En el mar, el viento del noreste soplará con fuerza 3 a 4, aumentando a 5, con marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones pequeñas.