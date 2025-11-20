Alejandro Fernández, presidente del PP en Cataluña: "La teoría de los muros de Sánchez es algo peligrosísimo"

Usted avisa en su libro de que los separatistas están cambiando España desde las instituciones.

El problema es que quieren convertir España en un estado plurinacional, que deje de existir y se convierta en la suma de cinco naciones previas. Es una enmienda a la totalidad a la Transición y al Pacto de Convivencia que se hizo en el año 78. Recuperar la idea de dos Españas irreconciliables. Eso es la teoría de los muros de Pedro Sánchez: toda la izquierda y todo el nacionalismo junto contra el Partido Popular y la derecha española. Creo que es un proyecto peligrosísimo. Sánchez tiene enormes dificultades para sacar su programa político día a día, pero esa operación para convertir España en un estado plurinacional está en marcha. Y hay que frenarla porque rompe la dinámica de los 40 mejores años de nuestra historia reciente, que son los que nacen de la Constitución del 78.

¿Y cómo avanza ese intento de crear un nuevo orden político?

Con la teoría de que el proceso deja de ser estrictamente catalán, sino que pasa por la plurinacionalidad porque es el reconocimiento a la autodeterminación. Ese proceso iba a tener ocho pasos que son los indultos; la supresión del delito de sedición; la modificación del delito de malversación, la expulsión del CNI, la guardia civil y la policía nacional de Cataluña; la amnistía y, el último, la plurinacionalidad. Llevamos siete de los ocho pasos dados, se está vaciando el estado en Cataluña. En su momento, los independentistas se dieron cuenta de que el golpe fundamental no les había funcionado. Y lo que están haciendo es expulsar de Cataluña todas las instituciones que les frenaron en su momento como son el poder judicial, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado., los secretarios e interventores municipales. Están preparando el terreno para volver a intentarlo en el futuro.

Pero hay estados de Europa que unidos con esa federación.

Hay una diferencia fundamental. Esos estados federales no son estados donde se haya disgregado la unidad. Alemania eran landers independientes que se federan para unirse. Aquí quieren hacerlo al revés: confederar para dividir. Y para ofrecer el derecho de autodeterminación a las partes. En Alemania es verdad que es un estado federal, pero nación solo hay una, la nación alemana. Están prohibidas de manera específica la independencia, incluso los propios partidos separatistas.

¿Y no tiene la democracia instrumentos para frenar esa dinámica cuando sea peligrosa?

Cuando se empezaron a dar pasos manifiestamente ilegales e inconstitucionales, mucha gente pensaba que eso no tendría recorrido. Y esa es una de las cosas que denuncio en el libro. Alejo Vidal-Quadras ya había teorizado una predicción de lo que iba a suceder en Cataluña y nadie le hizo caso. Jaime Mayor Oreja hizo lo mismo en el País Vasco y lo mismo.. Yo lo que trasladaba es que faltó el canto de un duro para que ocurriera. He nombrado a políticos que acertaron en sus predicciones, que fueron incomprendidos en el momento, pero el tiempo les dio la razón. Y si se hubiera atendido sus quejas cuando las formularon no hubieran ocurrido las barbaridades que luego tuvimos que vivir.

Pero los independentistas ya no buscan la independencia, sino tener el máximo de poder.

Sí, pero lo que no puede ser es que tengan las herramientas para conseguirlo. Cuando oigo a un líder separatista, ya sea en el País Vasco o en Cataluña, lo que hago es pensar que está intentando manipularnos. Es verdad que ellos han decepcionado a su parroquia porque les prometieron que la independencia sería un camino de rosas, y ello lo que buscan ahora, por tanto, no es declarar la independencia a las bravas como hicieron en 2017, buscan algo mejor, disponer de los instrumentos para ello.

¿Y qué hay que hacer para que esto no ocurra finalmente?

Lo primero es una reforma constitucional. Yo soy un gran defensor de nuestra Constitución, incluso en sus defectos, porque ha sido la que nos ha ofrecido 40 años de progreso en toda España. Pero es verdad que esa Constitución hoy no es capaz de dar respuesta a golpes internos como los que están dando Sánchez y sus socios. Hemos visto en los últimos tiempos que cada vez que hay un problema complicado los distintos gobiernos dicen que la competencia es del otro. Cuando el resultado es bueno se lo atribuyen y cuando sale mal es culpa del otro. Es necesario clarificar el estado autonómico y eso tiene una ventaja: que el poder político deje de colonizar la justicia, tanto el Consejo del Poder Judicial, como el Supremo, como el Constitucional.