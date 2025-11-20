Las vacunas impiden que el brote de Sarampión se descontrole en Canarias

Las altas coberturas vacunales han protegido a Canarias de una expansión descontrolada del sarampión. Así lo afirman los expertos, que insisten en que, con el poder de expansión de este virus — uno de los más contagiosos del mundo —, en las Islas ya podríamos estar hablando de miles de casos y, sin embargo, apenas se han constatado 26 asociados al brote que se inició en La Palma.

"Junto a la varicela, el sarampión es uno de los virus más contagiosos", explica el pediatra Luis Ortigosa, que insiste en que su capacidad de contagio es de entre 18 o 20 casos por cada persona enferma. Pero las altas tasas de vacunación — en Canarias llegan al 95% — y el trabajo preciso de Salud Pública para hacer rastreo de casos (una acción perfeccionada durante la pandemia de coronavirus), han impedido que vaya a más. "Veintiséis casos pueden parecer muchos, pero la realidad es que son bastante pocos teniendo en cuenta que podrían ser cientos", recalca Ortigosa que vaticina: "de aquí a unas semanas se cerrará".

En este sentido, el epidemiólogo Amos García Rojas añade que "si dentro de un contexto de circulación del virus solo hay 26 casos y algunos de ellos son postvacunales, no estamos ante la cobertura ideal pero está cerca de serlo". Para que un brote se considere "grande" debería pasar de las 100 personas.

Brote actual

Según la consejería de Sanidad, a día de hoy hay ya 26 personas afectadas por el brote ( 10 menores y 16 adultos). Es decir, dos más que los constatados la semana anterior. De ellos, 20 se han detectado en La Palma, tres en Tenerife y dos en Gran Canaria. Se trata del brote más grande detectado en los últimos seis años en Canarias.

Según los datos recabados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en los últimos dos años Canarias ha experimentado un repunte de este virus. Desde que empezó la vigilancia, en el año 2012, Canarias solo había encontrado cuatro casos entre 2018 y 2019, todos ellos importados. Entre 2020 y 2023 no se registró casi ningún caso ni apenas sospechosos.

En este último brote –aún activo en las Islas–, el virus se ha adentrado en las Islas de la mano de un bebé malagueño que viajó a Canarias tras haber estado previamente de vacaciones en Marruecos. Y es que, en el país africano, a día de hoy, hay "cientos de casos de sarampión", según constata Luis Ortigosa. "La globalización nos afecta", insiste el pediatra. Y es que todo lo que ocurre en otros lugares del mundo, también afecta a las Islas, incluso aunque estén geográficamente aisladas.

En este sentido, García Rojas hace alusión a la existencia de algunos padres que tienen dudas sobre la vacunación de sus pequeños.

"En muchas ocasiones es derivado de que no entienden por qué tienen que aplicarle a sus hijos un producto frente a una enfermedad que ya no ven», sentencia el epidemiólogo. También hay grupos que muestran rechazo frontal a esta protección y que, durante los últimos años, han creado grupos antivacunas que han conseguido revertir avances en lugares como Italia o Estados Unidos. Sin embargo, García Rojas duda que esta corriente sea "el elemento fundamental que esté condicionando la situación en nuestro país".

Refuerzo vacunal para niños y adultos

Los expertos, sin embargo, insisten en la necesidad de revisar las coberturas vacunales de niños y adultos. En concreto, ambos ponen el foco en la segunda dosis de la triple vírica en los niños, que suele tener menor cobertura y que es esencial para garantizar la protección efectiva; y en los mayores de 48 años. "Hay ciertos adultos que entre 1975 y 1980 ni se vacunaron ni pasaron la enfermedad, por lo que son susceptibles de contagiarse", explica García Rojas.

Los niños de aquella época, como explica, vivieron una situación hasta el momento insólita. Mientras las coberturas vacunales aumentaban poco a poco, los contagios fueron mermando y el virus empezó a ser cada vez menos habitual. "Esto provocó que incluso aquellos que no se vacunaron, tampoco hayan pasado la enfermedad", resalta García Rojas, que recuerda que "una vez pasas esta enfermedad una vez, quedas inmunizado para toda la vida".

Los expertos recuerdan que, en este caso, es además importante la inmunidad de grupo. "Cuanto más personas haya vacunadas, más difícil le será al virus contagiar a alguien que aún no lo esté", recalca García Rojas. Cabe recordar que la primera dosis de la vacuna triple vírica - utilizada para proteger contra esta enfermedad - no se proporciona hasta los 12 meses, por los que los bebés por debajo de esa edad están desprotegidos.

En casos excepcionales y si el virus está muy extendido, se puede llegar a recomendar una vacunación algo más temprana, a los 9 meses.

Último brote de sarampión en Canarias

Sin embargo, no es tampoco raro detectar brotes de este calibre en las Islas. Ambos expertos rememoran en concreto, uno que ocurrió en 2011 en Tenerife. "Fue en el Hospital de La Candelaria, donde se llegaron a registrar 47 casos", rememora Ortigosa.

El caso ocurrió como consecuencia de un niño madrileño que vino a Canarias de vacaciones. "Los padres no sabían que tenían y los profesionales, que llevaban tiempo sin ver un cuadro de esta enfermedad, tampoco", explica el pediatra. "Hospitalizaron al niño y, a raíz de eso, se contagiaron profesionales hospitalarios y sus hijos", señala el médico.

Tras este suceso, los médicos canarios empezaron a ser más conscientes del diagnóstico y, como explica García Rojas, a día de hoy ha mejorado mucho el conocimiento de los sanitarios con respecto a esta patología. "Es verdad que no es de los que ves habitualmente, pero se diagnostica mucho mejor", insiste.