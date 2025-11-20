Menis analiza las claves del mejor edificio del mundo 2025

Apenas 48 horas después de que la iglesia tinerfeña del Santísimo Redentor de Las Chumberas se alzase en Estados Unidos con tres premios en el prestigioso Festival Mundial de Arquitectura (WAF en sus siglas en inglés), entre ellos el de Mejor Edificio del Mundo, el autor de la obra, el canario Fernando Menis, analizó este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria las claves de este edificio del cual los jueces de WAF elogiaron «la intensidad, su uso magistral de la luz y su capacidad de servir tanto a las necesidades simbólicas como a las cotidianas»

Menis, haciendo gala de su característica discreción, disertó sobre las singularidades de este edificio religioso donde plasma toda su filosofía creativa en los pocos metros cuadrados que tiene esta obra galardona también en los WAF con el Premio Especial al Mejor Edificio Pequeño y el de Mejor Edificio Público del Mundo 2025, convirtiéndose así en la construcción más reconocida de la edición.

Así, el arquitecto tinerfeño contó que la iglesia de Las Chumberas «se inspira en la geología volcánica de la Isla [Tenerife]» además de destacar el crucial papel que juega en el resultado final del conjunto «la luz natural, el hormigón visto con distintas texturas y la piedra volcánica local», explicó Fernando Menis durante su charla en el Festival de Arquitectura Urbana TAC! de Las Palmas de Gran Canaria que se celebra en la plaza de Stgano de la ciudad.

El tinerfeño, que este miércoles habló también de otros proyectos suyos actualmente en proceso de construcción, incidió en las estrechas fisuras llenas de luz que «puntuadas en las enormes formas de hormigón del edificio» funden los patrones de desplazamiento que definen «el interior minimalista durante todo el día», efecto fruto de la observación de la posición del sol en la parcela sobre la cual se levanta la iglesia de Las Chumberas.

El encuentro este miércoles de Fernando Menis en el Festival de Arquitectura Urbana TAC! de Las Palmas de Gran Canaria, coordinado y moderado por la arquitecta Marina Romero, contó asimismo con la intervención de Borja Marrero, chef, estrella verde y estrella Michelín en restaurante Muxgo de la capital grancanaria.

TAC! se engloba dentro de las acciones del consistorio de la ciudad con motivo de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.