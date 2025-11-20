Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arquitectura

Menis analiza las claves del mejor edificio del mundo 2025

Fernando Menis habla en el Festival de Arquitectura Urbana TAC! de LPGC de la iglesia lagunera de Las Chumberas, premiada en los WAF

Fernando Menis, este miércoles, durante su charla en el Festival de Arquitectura Urbana TAC! de Gran Canaria.

Fernando Menis, este miércoles, durante su charla en el Festival de Arquitectura Urbana TAC! de Gran Canaria. / Cristian Padrón/TAC!

M. Ayala

Las Palmas de Gran Canaria

Apenas 48 horas después de que la iglesia tinerfeña del Santísimo Redentor de Las Chumberas se alzase en Estados Unidos con tres premios en el prestigioso Festival Mundial de Arquitectura (WAF en sus siglas en inglés), entre ellos el de Mejor Edificio del Mundo, el autor de la obra, el canario Fernando Menis, analizó este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria las claves de este edificio del cual los jueces de WAF elogiaron «la intensidad, su uso magistral de la luz y su capacidad de servir tanto a las necesidades simbólicas como a las cotidianas»

Menis, haciendo gala de su característica discreción, disertó sobre las singularidades de este edificio religioso donde plasma toda su filosofía creativa en los pocos metros cuadrados que tiene esta obra galardona también en los WAF con el Premio Especial al Mejor Edificio Pequeño y el de Mejor Edificio Público del Mundo 2025, convirtiéndose así en la construcción más reconocida de la edición.

Así, el arquitecto tinerfeño contó que la iglesia de Las Chumberas «se inspira en la geología volcánica de la Isla [Tenerife]» además de destacar el crucial papel que juega en el resultado final del conjunto «la luz natural, el hormigón visto con distintas texturas y la piedra volcánica local», explicó Fernando Menis durante su charla en el Festival de Arquitectura Urbana TAC! de Las Palmas de Gran Canaria que se celebra en la plaza de Stgano de la ciudad.

El tinerfeño, que este miércoles habló también de otros proyectos suyos actualmente en proceso de construcción, incidió en las estrechas fisuras llenas de luz que «puntuadas en las enormes formas de hormigón del edificio» funden los patrones de desplazamiento que definen «el interior minimalista durante todo el día», efecto fruto de la observación de la posición del sol en la parcela sobre la cual se levanta la iglesia de Las Chumberas.

El encuentro este miércoles de Fernando Menis en el Festival de Arquitectura Urbana TAC! de Las Palmas de Gran Canaria, coordinado y moderado por la arquitecta Marina Romero, contó asimismo con la intervención de Borja Marrero, chef, estrella verde y estrella Michelín en restaurante Muxgo de la capital grancanaria.

TAC! se engloba dentro de las acciones del consistorio de la ciudad con motivo de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
  2. La Guardia Civil revisa las guanteras de los conductores canarios y las multas crecen: sanciones entre 601 y 3.005 euros
  3. Canarias logra las guaguas gratis durante todo 2026
  4. La AEMET confirma hasta qué hora estarán activos hoy los avisos por la borrasca Claudia
  5. ¿Hay clase mañana en Canarias? La Consejería de Educación responde a la duda de todos los padres por la borrasca Claudia
  6. Aemet prevé más nubosidad y lluvias en el norte de Canarias mientras la borrasca Claudia se aleja del país
  7. Vito Quiles mueve su concentración en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a Plaza España
  8. Cabildos y ayuntamientos empiezan a activar planes de emergencia por la llegada de la borrasca Claudia a Canarias

Buenas noticias para los funcionarios de Canarias: el Gobierno les subirá el sueldo un 10% a partir de este año

Torres defiende la presunción de inocencia en el caso Cerdán y la actuación del PSOE

Torres defiende la presunción de inocencia en el caso Cerdán y la actuación del PSOE

Menis analiza las claves del mejor edificio del mundo 2025

Menis analiza las claves del mejor edificio del mundo 2025

Las vacunas impiden que el brote de Sarampión se descontrole en Canarias

Canarias en la muerte de Franco: entre un brindis con champán y la incertidumbre

Canarias en la muerte de Franco: entre un brindis con champán y la incertidumbre

50 años de la muerte del dictador: la exhumación de Franco del Valle de los Caídos

50 años de la muerte del dictador: la exhumación de Franco del Valle de los Caídos

Franco en Canarias: así preparó el general el golpe militar de 1936 en su destierro en las islas

Franco en Canarias: así preparó el general el golpe militar de 1936 en su destierro en las islas

Todos los pensionistas de Canarias van a recibir este aviso partir de mañana: si no te llega, te quedarás sin la paga extra

Tracking Pixel Contents