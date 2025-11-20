"Ha muerto Franco": el diario La Provincia recupera su aspecto de 1975 para este 20N

La Provincia, del grupo Prensa Ibérica, ha sorprendido a sus lectores en Canarias este jueves con una portada que recupera su diseño y tipografía de hace medio siglo para contar las noticias de este 20 de noviembre con el aspecto que tendrían aquel día en el que murió Francisco Franco.

Con un aspecto añejo, sobre papel rosado y con tipografía bicolor (rojo y negro), el periódico abre su edición con la misma noticia que aquel 20N de 1975: "Ha muerto Franco", junto a una foto de la época del dictador, vestido de uniforme militar y con gafas de sol.

Cuando el lector se repone de la sorpresa, repara que junto a la noticia de apertura, que se lleva media página, aparece la anotación "(Hace 50 años)" y dos sumarios que lo devuelven al siglo XXI: "Medio siglo después de la muerte del dictador España vive entre el recuerdo y la desmemoria" y "El ministro Torres aprovecha la efeméride para presentar una campaña para 'adoctrinar en democracia'".

El resto de la portada recoge noticias de la víspera, como corresponde a un diario impreso, pero contadas con el aspecto que hubieran tenido en el diario en 1975, como "Canarias subvencionará a los autónomos el 75 % del gasto en guardería" o "Santos Cerdán sale de la cárcel y la Fiscalía Anticorrupción pide 25 años para el exministro Ábalos".

Portada completa de LA PROVINCIA de este 20 de noviembre / La Provincia

"Queríamos una portada que impactase", ha explicado a EFE el director de La Provincia, Fernando Canellada, que atribuye el valor icónico de esta primera página a una idea colectiva de todo su equipo.

La maqueta, ha dicho, es la que usaba en portada La Provincia aquellos días en los que España asistía a un cambio de régimen sin ser consciente de lo que estaba por venir y con la incertidumbre de qué pasaría tras los 39 años de régimen de Franco (en Canarias, los sublevados se impusieron en los primeros días de la guerra).

Canellada ha matizado un detalle: el tipo de letra solo se parece al que usaban hace 50 años, pero no es el mismo. Entonces se componían las páginas en linotipia con letras en moldes de plomo, en un estilo tipográfico que no encaja exactamente con los digitalizados de hoy.

En el interior, ya con su aspecto actual, el diario dedica a este 50 aniversario diez páginas que comparte con El Día –el periódico del grupo en Tenerife– con varios enfoques, entre ellos, el papel que jugó Canarias en la biografía de Franco, que ultimó en Tenerife el golpe de Estado contra la república y tomó en Gran Canaria, el 17 de julio de 1936, el avión Dragón Rapide que lo llevaría a Marruecos a ponerse al frente de las tropas sublevadas.