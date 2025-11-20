Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todos los pensionistas de Canarias van a recibir este aviso partir de mañana: si no te llega, te quedarás sin la paga extra

Los jubilados y demás beneficiarios de subsidios estatales deben mantenerse atentos para confirmar este ingreso

PI STUDIO

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Los pensionistas están a punto de cobrar la última mensualidad de 2025, que también será la última ocasión en la que perciban la misma cuantía que han tenido durante este año. El motivo es que, desde 2026, las prestaciones volverán a actualizarse en función del IPC, lo que permitirá que se adapten al encarecimiento general de los precios. Aún faltan unas semanas para ese ajuste, de modo que lo próximo será el abono correspondiente a diciembre, un pago que los bancos suelen anticipar a finales de noviembre. En esas mismas fechas, los beneficiarios recibirán además la extra de Navidad, solo en los casos que contempla la Seguridad Social.

Diciembre es uno de los meses más importantes para los pensionistas y jubilados, ya que de cara a final de año se producen varios cambios que influyen directamente en el cobro de su prestación mensual. Por un lado, quienes tienen 14 pagas al año, reciben un ingreso doble, lo que supone un impulso económico clave. Gracias a esta extra de Navidad, muchas familias logran afrontar los gastos típicos de estas fechas sin comprometer en exceso su ahorro.

PI STUDIO

Además, a mitad de mes, se dará a conocer la revalorización de las pensiones para 2026, la actualización anual que aplica la Seguridad Social para adaptar los pagos al incremento del coste de vida. Esta revisión afecta tanto a las pensiones contributivas como a las no contributivas, garantizando que ambas se ajusten a la evolución de los precios.

¿Cómo subirán las pensiones en 2026?

Aún no se han publicado las cifras oficiales sobre el incremento de las pensiones para el próximo año, pero las primeras estimaciones de los economistas apuntan a un aumento cercano al 2,6%. Este porcentaje se calcula tomando el IPC interanual entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Posteriormente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza el cálculo definitivo y la Seguridad Social aplica dicho porcentaje a los subsidios correspondientes.

PI STUDIO

Este es el aviso que recibirán los pensionistas

Las personas beneficiarias de una pensión comenzarán a recibir las notificaciones de que sus bancos han adelantado el pago de su mensualidad a partir de mañana. La Seguridad Social realiza el abono de los subsidios entre el 1 y el 4 de cada mes; sin embargo, los bancos efectúan el ingreso en días laborables entre el 21 y el 28 del mes anterior. Por lo tanto, siguiendo este calendario, desde mañana todos los bancos iniciarán el pago de las pensiones.

Fechas pago pensiones diciembre 2025

Viernes 21 de noviembre

  • Bankinter
  • Caja de Ingenieros
  • Unicaja

Lunes 24 de noviembre

  • Banco Santander
  • CaixaBank

Martes 25 de noviembre

  • Abanca
  • BBVA
  • Cajamar
  • ING
  • Ibercaja
  • Kutxabank
  • Laboral Kutxa

La primera semana de diciembre

  • Pibank
  • Otros bancos que pagan directamente tras recibir el ingreso de la Seguridad Social

En este cobro, además de recibir la pensión habitual, los beneficiarios también recibirán la paga extra de las pensiones de diciembre. Las personas que tienen derecho a este ingreso doble son las que reciben las siguientes pensiones:

Pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social por:

  • Jubilación.
  • Incapacidad permanente.
  • Viudedad.
  • Orfandad.
  • En favor de familiares.

También, las pensiones no contributivas por jubilación e invalidez recibirán el pago dobre. Por otro lado, los beneficiarios de pensiones derivadas de accidentes laborales o enfermedades profesionales perciben 12 mensualidades con las pagas extras prorrateadas.

