Adiós a Lucía y Hugo: Canarias se suma al giro total en los nombres de bebés en 2024

En siete comunidades autónomas, incluyendo Canarias, la combinación Sofía y Mateo encabeza la lista de nombres más comunes, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística este miércoles

Ancor Torrens

Santa Cruz de Tenerife

Sofía y Mateo son los nombres más frecuentes de los recién nacidos en 2024 y desbancan a Lucía y Hugo, que estaban en el podio de favoritos el año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revela que entran en la lista del 'top 10' Mía y Álvaro. Entre las comunidades en las que vence el tándem Sofía y Mateo se encuentra Canarias.

Los datos publicados este miércoles revelan que 3.325 niñas nacidas en 2024 se llaman Sofía, seguidas de Lucía (2.830); Martina (2.364); María (2.189); Vega (2.129); Julia (2.071); Olivia (1.896); Valeria (1.792); Mía (1.646) y Emma (1.617).

En cuanto a los niños, Mateo fue el más frecuente (3.289) seguido de Hugo (2.734); Martín (2.693); Leo (2.550); Manuel (2.411); Lucas (2.228); Pablo (2.158); Alejandro (2.136); Enzo (2.028) y Álvaro (1.949), según este listado.

Nombres que pierden adeptos

Cabe destacar que algunos nombres retroceden en las preferencias de las familias, ya que Hugo y Lucas bajan posiciones e incluso sale de la lista del 'top 10' Daniel.

Para las niñas, el nombre de Lucía pasa a la segunda posición respecto del año pasado, y también descienden Julia, Valeria y Emma. Sale de la lista de los favoritos Paula.

Por comunidades

De esta forma, Mateo y Sofía pasan de segunda posición a primera en 2024, y de hecho son la pareja de nombres más frecuentes en siete comunidades autónomas (Galicia; Asturias; Aragón; Castilla La Mancha; Madrid; Comunidad Valenciana, y Canarias). El támdem Lucía y Mateo son los más escogidos en cuatro (Cantabria; Navarra; La Rioja; Castilla y León).

En Extremadura y Andalucía, Manuel es el nombre de niño más elegido en 2024, y en Cataluña, Marti, según los datos del INE publicados este miércoles recogidos en la estadística de nacimientos, que ascendieron el año pasado a 318.005 (un 0,8 por ciento menos que el año anterior).

En cuanto a la totalidad de la población en España, los nombres más frecuentes son María Carmen y Antonio. El apellido es García, seguido de Rodríguez, González, Fernández y López.

