La Aemet actualiza la previsión del tiempo para este viernes en Canarias
La Palma está en aviso amarillo por lluvias desde mediodía
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 21 de noviembre, en Canariasuna jornada marcada por los intervalos nubosos.
De esta manera, los cielos tenderán a ser poco nubosos en Lanzarote y en Fuerteventura por la tarde, y a nuboso en el interior del resto de islas durante las horas centrales, donde son probables lluvias, en especial en vertientes este y noreste.
Aunque se espera que las lluvias puedan caer en todas las islas, serán más consistentes en una de ellas.
¿Dónde lloverá más?
En concreto, las precipitaciones serán más persistentes en el caso de La Palma, isla que se encuentra en aviso amarillo por lluvias desde el mediodía de este viernes hasta la medianoche del sábado.
En este caso, se esperan acumulados iguales o superiores a los 60 litros en 12 horas.
Temperaturas similares
Por su parte, las temperaturas continuarán con pocos cambios. Además, se espera viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas.
