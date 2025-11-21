La Aemet avisa: el tiempo en Canarias se complica este viernes

La jornada de hoy en el archipiélago estará marcada por condiciones meteorológicas adversas, especialmente en las islas occidentales y Gran Canaria, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La previsión apunta a intervalos nubosos generalizados, precipitaciones persistentes en algunas zonas y un viento del noreste que soplará con fuerza, complicando los desplazamientos en ciertas áreas.

La Aemet subraya que las islas más afectadas serán La Palma, Gran Canaria, Tenerife y las islas occidentales, donde se recomienda extremar la precaución, especialmente en carretera. Las temperaturas se mantendrán estables, aunque el ambiente será más húmedo e inestable, lo que aconseja llevar paraguas y prever margen adicional en los desplazamientos.

Durante la mañana, el norte, el este y las áreas del interior de Gran Canaria registrarán cielos más cubiertos, con una alta probabilidad de lluvias débiles pero persistentes. En estas zonas, las medianías del norte y noreste serán particularmente vulnerables a los chubascos, por lo que se aconseja circular con cautela en presencia de niebla o calzadas húmedas.

En contraste, las costas del suroeste de las islas ofrecerán un respiro, con menos nubosidad y brisas suaves, creando un microclima algo más benigno.

El viento del noreste volverá a intensificarse, sobre todo en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, donde se esperan rachas fuertes que podrían afectar la seguridad en zonas expuestas. La situación será especialmente adversa en carreteras de cumbre o áreas abiertas, donde las ráfagas pueden dificultar la conducción y provocar caídas de ramas o elementos inestables.

Felicitar a @AEMET_Canarias y al @112canarias porque están perfectamente coordinados y aplicando a rajatabla el plan meteoalerta. Siempre habrá gente quejándose pero a mí me parece perfecto pic.twitter.com/GlpRlw4K4c — JuanMa Hernández (@Elmorromazo) November 20, 2025

En el mar, el viento también será protagonista. Se prevé fuerza 3 a 4, aumentando a fuerza 5, con marejada y mar de fondo del norte o noroeste, de entre uno y dos metros, por lo que se recomienda precaución a las pequeñas embarcaciones, especialmente en zonas abiertas al norte.

La isla de La Palma se lleva el protagonismo de la alerta meteorológica, con un aviso amarillo activo durante la segunda mitad del día. La Aemet advierte de precipitaciones persistentes que podrían superar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, sobre todo en el este y en las medianías, donde se espera que los cielos permanezcan muy cubiertos y el viento del este a noreste sople con intensidad.

Este episodio podría provocar acumulaciones de agua, problemas en vías secundarias y desprendimientos en zonas de barranco, por lo que se insta a la ciudadanía a seguir las indicaciones de Protección Civil y a evitar desplazamientos innecesarios.

Situación por islas

Gran Canaria

Gran Canaria se verá afectada por cielos más cubiertos y lluvias débiles intermitentes, sobre todo en el norte, este e interior. El viento del noreste podría dejar rachas fuertes en zonas expuestas, aunque las temperaturas se mantendrán en torno a los 19°C y 23°C en la capital.

Lanzarote y Fuerteventura

En Lanzarote, la mañana comenzará con intervalos nubosos, pero se prevé una mejoría notable a partir de media tarde, con cielos despejados. En Fuerteventura, la nubosidad será mayor durante la mañana, pero también se disipará hacia la tarde. El viento del noreste será más intenso puntualmente, y las mínimas podrían subir ligeramente en el este.

Tenerife

En la isla de Tenerife, la Aemet prevé lluvias en el este durante la mañana y posibilidad de chubascos en las medianías del oeste por la tarde. El viento del noreste será más intenso en el extremo noroeste y en la vertiente sureste, mientras que en las costas del suroeste predominará la calma relativa, con temperaturas estables a lo largo del día.

Predicción del tiempo para este viernes, 21 de noviembre

En La Gomera, predominarán los cielos nubosos en el norte, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto de la isla se esperan intervalos nubosos y viento del noreste que podría intensificarse en las vertientes noroeste y sureste.

El tiempo en El Hierro será igualmente inestable. Durante las horas centrales del día se espera un aumento de la nubosidad, con posibles lluvias débiles. El viento del este alcanzará rachas fuertes en zonas altas y expuestas.