La Aemet pronostica oleaje de hasta 3 metros y calima intensa en Canarias desde este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Dirección General de Emergencias de Canarias activan este sábado una prealerta por mala mar en todo el archipiélago, acompañada de oleaje de mar combinada de 2 a 3 metros, viento del nordeste de fuerza 4 a 6 y mar de fondo del norte de hasta 2 metros. Desde la madrugada, las condiciones más adversas afectarán a las costas norte y oeste de La Palma, El HierroFuerteventura y Lanzarote, así como al litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

A partir de las 21.00 horas, se añadirá una prealerta por calima, con polvo en suspensión en aumento y variando según isla. Para el domingo, se esperan concentraciones de 50–200 µg/m³ en las islas occidentales y superiores a 200 µg/m³ en las islas orientales, lo que reducirá la visibilidad y puede agravar síntomas en personas con enfermedades respiratorias.

En cuanto al tiempo previsto por la Aemet, el sábado habrá calima en las islas orientales, intervalos nubosos en el norte y probabilidad de lluvias ocasionales en las vertientes este de las islas occidentales. La Palma será la zona con precipitaciones más destacadas, pudiendo acumular más de 60 litros en 12 horas en medianías del este.

Pronóstico del tiempo para este sábado, 22 de noviembre / AEMET

El viento soplará del noreste moderado a fuerte, con brisas en zonas del suroeste y componente este en las cumbres. En el mar se prevé marejada o fuerte marejada y mar de fondo de 1 a 2 metros, con algunos aguaceros al oeste del archipiélago.

21/11 10:30 AVISOS PASADO MAÑANA | Canarias: polvo en suspensión. Nivel máximo de aviso: amarillo.

— AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) November 21, 2025

