Aumentan las agresiones y amenazas a docentes: el Defensor del Profesor registra un récord de casos

Crece el número de docentes que es víctima de agresiones, amenazas, presiones o dificultades graves en el desempeño de su profesión. El Defensor del Profesor, el servicio puesto en marcha por el sindicato Anpe Canarias hace 17 años, atendió durante el curso 2024/2025 a 171 docentes afectados, lo que supone la cifra más alta desde la creación de este departamento y el quinto curso de aumento consecutivo. Por provincias, Santa Cruz de Tenerife registró más casos, con 90 denuncias, frente a las 81 de Las Palmas.

Es la Educación Secundaria la que concentra más de la mitad de los casos (55%) y los problemas más habituales son las amenazas y las faltas de respeto, aunque también aumentan las agresiones físicas por parte de los alumnos y los casos de ciberacoso contra el profesorado. Sin embargo, existe un repunte de incidencias en Educación Primaria, donde estos problemas han crecido un 18% en el último curso. En este caso, no obstante, los conflictos están protagonizados, en su mayoría, por las familias puesto que aumentan las denuncias y acusaciones sin fundamento, las presiones para modificar notas y las agresiones protagonizadas por los familiares del alumnado.

Afecciones

Todas estas agresiones provocan un fuerte impacto en la salud emocional del profesorado. Así, en el curso 2024/2025, más de la mitad de los docentes presentaron síntomas de ansiedad, alrededor del 15% sufrió depresión y un 26% tuvo que coger la baja médica. Entre los factores que favorecen este deterioro del clima escolar se encuentran las ratios elevadas, que dificultan la atención personalizada y la gestión de la convivencia; la sobrecarga burocrática, que resta tiempo al trabajo educativo y genera estrés; y la escasez de especialistas y personal de apoyo, especialmente de orientación educativa, auxiliares y personal administrativo.

Precisamente en este sentido, el coordinador autonómico del Defensor del Profesor, Domingo Rodríguez, explica que a comienzos del pasado curso escolar hubo problemas de organización en Primaria puesto que este nivel educativo se quedó sin auxiliares para el alumnado con Necesidades Especiales de Atención Educativo (NEAE) durante las primeras semanas de clase, lo que provocó un aumento de las agresiones físicas al profesorado por parte del alumnado que precisa de atención especializada.

Creciente conflictividad

Domingo Rodríguez señala, no obstante, que estos 171 casos de acoso y agresión y el hecho de que se repitan más en Educación Secundaria "no responden a una realidad generalizada", aunque añade que "confirman una tendencia preocupante" que se viene repitiendo desde hace algunos cursos en el sistema educativo canario. "La conflictividad escolar crece año tras año y estos incidentes son cada vez más complejos y tienen un impacto mayor en el profesorado", resume. Por todo ello, se están generando graves problemas de salud laboral que ponen en riesgo el bienestar emocional del profesorado. "No podemos normalizar que tantos docentes sufran ansiedad, depresión o estrés incapacitante como consecuencia de situaciones de conflictividad", alerta Domingo Rodríguez, quien lamenta además "la falta de reconocimiento social e institucional hacia el papel del docente", lo que agrava el malestar profesional.

Entre las medidas que Anpe Canarias contempla para tratar de reducir estos datos que no dejan de crecer, destaca el refuerzo de las plantillas docentes, no solo para hacer frente a las bajas médicas, sino también para continuar reduciendo las ratios en todas las etapas. Por otro lado, solicitan simplificar la burocracia a la que tiene que hacer frente el profesorado y mejorar la dotación de orientadores, auxiliares y personal administrativo. Anpe Canarias pide también que los problemas de salud mental derivados de la conflictividad escolar sean reconocidos como enfermedades profesionales y que se facilite el acceso a apoyo psicológico y asistencia jurídica de manera más rápida y eficaz.

Evolución

El Defensor del Profesor arrancó en el curso 2008/2009, cuando el servicio atendió a 97 docentes y tras un descenso el curso siguiente, en 2010/2011 se produjo un nuevo incremento hasta alcanzar los 117 casos. En ese momento, Anpe Canarias denunció una "evidente pérdida de la calidad educativa", relacionada, además, con la política de recortes. Tras un ligero descenso, a partir del curso 2012/2013 se producen incrementos constantes y, a pesar de que en algún momento ha habido alguna disminución puntual, el incremento ha coincidido con la aparición de casos cada vez más graves relacionados con agresiones verbales y físicas. Fue en el curso 2015/2016 cuando el Defensor del Profesorado puso el foco en una nueva forma de agresión, el ciberacoso.

En el curso 2016/2017 Anpe Canarias resaltó el gran número de denuncias falsas por parte de los progenitores, la sustracción de objetos en el aula y la reincidencia de algunos agresores, así como el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales para agredir a los docentes. Justo antes de la pandemia, en el curso 2018/2019, hubo un repunte de incidencias, con 168 casos, y llamó la atención la conflictividad en Educación Infantil, junto a extorsiones y humillaciones a través de redes sociales.

La pandemia

El confinamiento con motivo de la pandemia, en el curso 2019/2020, contribuyó a que hubiera un descenso del número de casos, que se redujo hasta los 102 y se limitaron a casos de ciberacoso y amenazas de los alumnos. Con la vuelta a las aulas, las denuncias volvieron a hacerse más numerosas, aunque las cifras se mantuvieron por debajo de las arrojadas los años anteriores al Covid, sobre todo gracias al descenso de las ratios en Educación Secundaria. Sin embargo, desde ese momento no han hecho más que aumentar las cifras.