Aviso de la Guardia Civil: así funciona la estafa del `me gusta´ que afecta a muchos canarios
El objetivo de los ciberdelincuentes es acceder a tus datos bancarios
Las tecnologías avanzas y con ello aumenta el riesgo de sufrir estafas porque los ciberdelincuentes aprovechan cualquier oportunidad para atacar a sus víctimas. Las redes sociales son las plataformas más utilizadas por los ciudadanos, especialmente por los jóvenes, por ese motivo son una buena fuente para alertar.
La Guardia Civil a través de un vídeo en sus redes sociales ha alertado a los ciudadanos de la nueva estafa que llevan entre manos los ciberdelincuentes, la cual tiene como objetivo acceder a los datos personales y bancarios de los usuarios.
Así funciona la estafa del `me gusta´
"¿Has escuchado alguna vez hablar de la estafa del `me gusta´?", empieza el video compartido por la Benemérita. A través de este fraude, los ciberdelincuentes ofrecen dinero a sus víctimas a cambio de dar `like´ o reaccionar a algunas publicaciones en redes sociales. A principio parece seguro y una manera fácil de conseguir dinero, algo tentador entre los jóvenes. De hecho, la Guardia Civil asegura que "al principio toda va bien, y te realizan pagos por Bizum para ganarse tu confianza".
El problema llega cuando aparentemente se puede empezar a ganar más dinero. Para ello, te piden invertir en una plataforma, "prometiéndote que te devolverán ese dinero con una comisión". Una vez realizas el pago comienza la estafa. "Una vez realizas ese pago, los estafadores desaparecen. Por eso, ten mucho cuidado si te ofrecen dinero fácil a través de redes sociales".
Cómo evitar el fraude
Para evitar caer en este tipo de estafas, los agentes aconsejan revisar siempre los posibles errores ortográficos que puedan contener los mensajes y no hacer nunca clic en los enlaces. Sin embargo, si este paso ya se ha superado, es importante vigilar constantemente las cuentas bancarias para controlar los movimientos, cambiar contraseñas y denunciar el fraude.
- Los pensionistas canarios recibirán en 2025 una paga de Navidad histórica
- Aemet prevé más nubosidad y lluvias en el norte de Canarias mientras la borrasca Claudia se aleja del país
- Habla una víctima de violencia infantil: «Hablo por la niña que fui y los abusos sexuales que sufrí»
- Cabildos y ayuntamientos empiezan a activar planes de emergencia por la llegada de la borrasca Claudia a Canarias
- La Guardia Civil revisa las guanteras de los conductores canarios y las multas crecen: sanciones entre 601 y 3.005 euros
- Aviso a los conductores canarios: cuidado si circulas por esta vía, tiene uno de los radares más activos de España
- Omar Sánchez confirma su ruptura con Guacimara con un emotivo mensaje: “Decir adiós duele”
- Canarias logra las guaguas gratis durante todo 2026