Aviso de la Guardia Civil: así funciona la estafa del `me gusta´ que afecta a muchos canarios

Las tecnologías avanzas y con ello aumenta el riesgo de sufrir estafas porque los ciberdelincuentes aprovechan cualquier oportunidad para atacar a sus víctimas. Las redes sociales son las plataformas más utilizadas por los ciudadanos, especialmente por los jóvenes, por ese motivo son una buena fuente para alertar.

La Guardia Civil a través de un vídeo en sus redes sociales ha alertado a los ciudadanos de la nueva estafa que llevan entre manos los ciberdelincuentes, la cual tiene como objetivo acceder a los datos personales y bancarios de los usuarios.

Así funciona la estafa del `me gusta´

"¿Has escuchado alguna vez hablar de la estafa del `me gusta´?", empieza el video compartido por la Benemérita. A través de este fraude, los ciberdelincuentes ofrecen dinero a sus víctimas a cambio de dar `like´ o reaccionar a algunas publicaciones en redes sociales. A principio parece seguro y una manera fácil de conseguir dinero, algo tentador entre los jóvenes. De hecho, la Guardia Civil asegura que "al principio toda va bien, y te realizan pagos por Bizum para ganarse tu confianza".

El problema llega cuando aparentemente se puede empezar a ganar más dinero. Para ello, te piden invertir en una plataforma, "prometiéndote que te devolverán ese dinero con una comisión". Una vez realizas el pago comienza la estafa. "Una vez realizas ese pago, los estafadores desaparecen. Por eso, ten mucho cuidado si te ofrecen dinero fácil a través de redes sociales".

Cómo evitar el fraude

Para evitar caer en este tipo de estafas, los agentes aconsejan revisar siempre los posibles errores ortográficos que puedan contener los mensajes y no hacer nunca clic en los enlaces. Sin embargo, si este paso ya se ha superado, es importante vigilar constantemente las cuentas bancarias para controlar los movimientos, cambiar contraseñas y denunciar el fraude.