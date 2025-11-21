Canarias 'engorda' los presupuestos para cambio climático con fondos europeos

Canarias ha tirado de los fondos europeos Next Generation –o MRR– para duplicar su inversión en la lucha contra el cambio climático y para engordar el presupuesto de Transición Ecológica. En concreto, el año que viene esta cartera autonómica destinará 65 millones de euros a acciones para combatir el calentamiento global, incluidas partidas para fomentar la investigación en este menester, adaptar a las Islas a los eventos extremos o crear el Registro Canario de Huella de Carbono.

El de la Consejería de Transición Ecológica es uno de los presupuestos que más aumenta con respecto al año anterior. En concreto, la partida total, que asciende a 456 millones de euros, se ha incrementado un 44,78% con respecto al año anterior.

Dependencia de los fondos europeos

Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los fondos provienen de la reserva europea puesta en marcha después de la pandemia. De esta forma, tan solo un 15% del aumento presupuestario que ha experimentado la Consejería proviene de fondos propios de Canarias (unos 21 millones de euros). El resto proviene directamente de Europa: un total de 119 millones de euros.

Esta situación se repite en la totalidad de las cuentas regionales para la Transición Ecológica. No en vano, de los 456 millones, un 31% proviene de fondos propios del Gobierno de Canarias y el 69% de los MRR. Tal es así que la oposición ha advertido los presupuestos asumiendo que llevan a Canarias a un «precipicio financiero», pues una vez Europa corte el grifo, el Archipiélago no tendrá capacidad para mantenerlos. «La apuesta de Canarias es más de lo mismo, porque los fondos propios no han aumentado en los últimos años», increpó, en este sentido, la socialista Alicia Vanoostende.

El consejero del área, Mariano H. Zapata, sin embargo, se defendió de las acusaciones puntualizando que el problema está en los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023. «Hemos hecho un gran esfuerzo porque las reglas del juego no nos vienen marcadas», insistió el consejero en sede parlamentaria durante la presentación de las cuentas.

La partida dedicada al cambio climático es la que ha recibido un mayor impulso este año para, según el propio consejero, «tender a minimizar los riesgos» climáticos que acechan a un territorio tan frágil como el canario.

Impulso a energía y calidad ambiental

Pero en esta senda de aumento presupuestario tampoco se quedan atrás las inversiones que se destinan a acciones de calidad ambiental –que recibe casi el doble de fondos con 18 millones– o la que ya se puede considerar la joya de la corona: el desarrollo energético.

En este apartado se incluyen la elaboración de una nueva planificación energética, un plan de acción para mejorar la eficacia en la tramitación de instalaciones térmicas, la contratación de personal para desarrollar un programa específico para la Emergencia energética o la designación de las zonas de aceleración de renovables y el fomento del vehículo eléctrico. Estos programas recibirán un total de 286 millones de euros, es decir, más de la mitad del presupuesto total y un incremento del 61% con respecto al año anterior. En este sentido, el consejero también recordó que uno de sus objetivos este año es conseguir «una reducción de los costes en la factura eléctrica» que, como explicó, ya ha conseguido algunas mejoras.

Recortes en otros programas

No han tenido tanta suerte otros programas. Por ejemplo, aquellos que se dirigen a la mejora de la calidad del agua se han reducido un 6,77%; los de coordinación y planificación ambiental se reducen en un 31%; los de biodiversidad reciben una tijera del 8% y, por último, los destinados al mantenimiento de Parques Nacionales, disminuyen casi un 20%, de 20,3 a 16,4 millones.

Aun así, el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (La Palma), el de Garajonay (La Gomera) y el de Timanfaya (Lanzarote) recibirán partidas económicas específicas mayores que el año anterior destinadas a reforzar sus actuaciones de conservación, como para vigilancia e información y mejora de las infraestructuras. El que tendrá mayor inversión será el de Garajonay, que ascenderá en total a 5,1 millones de euros, seguido de Timanfaya con 3,5 millones de euros. El de Taburiente, por su parte, recibirá 2,7 millones de euros.