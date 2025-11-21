Cinco proyectos de emprendimiento reconocidos en los «Premios Emprendedores 2025» de Fundación MAPFRE Canarias y la Fundación Universitaria de Las Palmas

La entrega de «Premios Emprendedores» en su edición de 2025 tuvo lugar esta mañana en un acto celebrado en la sede institucional de la Fundación MAPFRE Canarias en la capital grancanaria. Unos galardones que contribuyen al desarrollo de proyectos de empresas innovadoras e ideas que contribuyan al crecimiento de la sociedad de nuestro Archipiélago, a través de la innovación y de la transformación digital y social.

Los cinco proyectos galardonados en la séptima edición proponen soluciones innovadoras y creativas en el ámbito del reciclaje de residuos y la economía circular, el desarrollo tecnológico, la comunicación, el turismo o la gastronomía con enfoques socialmente integradores que fomentan la inclusión y la accesibilidad.

La entrega estuvo a cargo de la directora de la Fundación MAPFRE Canarias, Esther Martel, y Eduardo Manrique de Lara, director gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, y fue presentado por Bárbara Vicente, directora de Operaciones de la FULP.

La directora de la Fundación MAPFRE Canarias, Esther Martel, subrayó durante su intervención el firme compromiso con el talento en el archipiélago, destacando que «este apoyo ha sido continuado y estratégico». Añadió que se trata de un compromiso «avalado por cuatro décadas de impulso desde la Fundación al desarrollo de ideas innovadoras que contribuyen a diversificar la economía canaria y generar oportunidades reales para las islas». Martel enfatizó que «los Premios Emprendedores son un ejemplo de ese talento y de la capacidad creativa y resiliencia de quienes apuestan por el progreso en Canarias, demostrando que el espíritu emprendedor es una palanca esencial para construir un futuro más competitivo, sostenible y lleno de posibilidades».

Por otro lado, en su turno de palabra, Eduardo Manrique de Lara felicitó a todos los premiados y premiadas por su dedicación, esfuerzo y perseverancia en el desarrollo de estos proyectos. Destacó que «estos premios tienen un doble propósito: por un lado, reconocer el trabajo realizado y, por otro, ofrecer un apoyo económico que les permita afrontar los gastos iniciales de arranque». También dedicó un agradecimiento especial a la Fundación MAPFRE Canarias ya que, «contar con el respaldo y trabajar junto a una entidad de su prestigio es un auténtico lujo, especialmente por la sinergia y el compromiso que se ha generado entre los equipos y profesionales de ambas organizaciones a lo largo de estas siete ediciones».

Tras las intervenciones institucionales llegó el momento de la presentación de proyectos por parte de los galardonados.

Sobre los premiados

Iván Martínez Berrocal, por su proyecto «REVERDECER» que impulsa la economía circular y la inclusión social mediante la transformación de materiales reciclados en productos útiles para la renaturalización de entornos.

Emilio Santana Trujillo, con el proyecto «MAGEC3DMINIATURE», basado en el modelado e impresión 3D para ofrecer soluciones únicas y personalizadas a diferentes sectores, incluyendo el diseño y producción de elementos que combinan tecnología avanzada con creatividad.

Diego Betancor Franco, con el proyecto «REGISTRO PARTE VIAJEROS», una plataforma SaaS diseñada para automatizar el envío de partes de viajeros exigido por el Real Decreto 933/2021 en España, que facilita el cumplimiento normativo a empresas y particulares que gestionan alojamientos turísticos, eliminando procesos manuales y garantizando una gestión legal rápida, segura y sin complicaciones.

Borja González Benítez, por el proyecto «GASTRONOMÍA ACCESIBLE», una aplicación móvil y plataforma web que promueve la inclusión en el turismo mediante la creación de un sello de establecimiento accesible y una guía que integra rutas, alojamientos, restaurantes, transporte y actividades adaptadas.

Laura Santiago Fuentes, por «LAURA QUINEY», un proyecto que ofrece asesoramiento en contenido y gestión de redes sociales, ayudando a marcas y profesionales a potenciar su presencia digital.

Tras sus intervenciones y como clausura del acto, todos los asistentes disfrutaron de la charla de Yinet Santiago Rodríguez, ganadora de uno de los Premios Emprendedores en 2024 con su proyecto «SWYSEO», una Agencia de diseño web SEO que potencia la presencia online de pequeños negocios, profesionales independientes, freelancers, proyectos personales y startups.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN DE LA VII EDICIÓN

Esta séptima edición de los «Premios Emprendedores» ha puesto de manifiesto la fuerza y creatividad del ecosistema emprendedor canario. Más de treinta proyectos innovadores, procedentes de diversos sectores, demostraron su compromiso con el desarrollo económico y social del archipiélago. Diez iniciativas alcanzaron la fase final y cinco fueron reconocidas por su excelencia, reflejando el talento y el espíritu emprendedor que impulsan a Canarias hacia un futuro más competitivo y sostenible.