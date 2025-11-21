Dellacruz estrena su nuevo single “De cero” y renace en la música urbana

El tinerfeño Dellacruz regresa con “De cero”, su nuevo single, una canción que surge entre emociones encontradas y una profunda reflexión personal. El tema, que evoluciona de una despedida hacia un canto a la esperanza, se transforma en símbolo de su conexión con la música urbana. En palabras del compositor español, su trayectoria ha sido intensa y a veces frustrante, pero siempre vuelve al lugar donde todo comenzó, reafirmando su pasión por la industria musical.

Porque, aunque hoy lo entrevistamos como artista, Dellacruz no solo canta: compone y produce para medio país. Ahí están los nombres que lo avalan: Sergio Dalma, Ana Guerra, Soraya, Jorge González, Andrés de DVicio, Vic Mirallas o Lucía Lapuerta, entre otros. ¿El secreto? “Empatizar, conectar con las historias de cada persona y saber cuándo no meter más cosas en una canción”, explica. Su fórmula favorita es simple pero efectiva: dejar respirar, crear tensión y luego… boom, explotar el estribillo.

Y mientras se codea con nombres nacionales, también empieza a abrir mercado al otro lado del charco. Trabaja con Pascal, proyecto apadrinado por el equipo de Maluma, y colabora con productores de Miami. “Me está picando la curiosidad de dar el salto serio a Sudamérica”, confiesa.

Pero si algo ha marcado su trayectoria reciente fue su paso por el Benidorm Fest, una experiencia que describe como “un máster intensivo en dos meses”. Allí vivió la adrenalina del circo mediático y la dureza del escenario. No oculta que su actuación no fue la mejor —“los nervios, la mezcla de sonido… todo influyó”—, pero tampoco le tiembla la voz al reconocer que hoy lo haría diferente: más preparado, más pop y con más experiencia técnica en la mochila.

¿Repetiría con el mismo equipo? Ahí ya se ríe: con bailarines e Israel sí; con otros miembros… mejor dejarlo en “no estábamos en el mismo punto”.

“De cero”, el nuevo single de Dellacruz

El presente de Dellacruz es “De cero”, un tema que mezcla pop y urbano con ese toque elegante de sus letras. Habla de una historia personal, pero también de su propio renacer musical. “Estoy trabajando desde la vibra, no desde el negocio. Y me está funcionando mejor”, dice. Este año ha decidido vivir, disfrutar y escoger con quién se sienta a crear. Y asegura sentirse más libre, más en paz y más seguro de que su momento llegará.

¿Espinitas? Sí, una grande: escribir la canción que represente a España en Eurovisión. “Igual la escribo con 89 años, pero la voy a escribir”.

Entre sinceridad, humor y visión artística, Dellacruz se queda con la clave que parece dirigir su nueva etapa: trabajar desde el corazón, no desde la obsesión. “Con poder dedicarme a la música y que a alguien le guste lo que hago, ya estoy lleno”.

Y, por lo visto, apenas está empezando.