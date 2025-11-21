La Guardia Civil vigila los maleteros de los canarios en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa

La Guardia Civil ha empezado a intensificar los controles de vehículos, con el objetivo de mejorar la seguridad vía y reducir al máximo los accidentes de tráfico en las carreteras españolas. Además, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) se han intensificado las inspecciones en áreas de descanso, accesos a autovías y estaciones de servicio, especialmente en puntos o periodos vacacionales.

Qué es obligatorio llevar en el maletero

Lo que sí es obligatorio llevar siempre en el maletero es un sistema para reparar el vehículo en caso de pinchazo. En España, el Reglamento General de Circulación y la Ley de Tráfico obligan a llevar una rueda o un kit antipinchazos en el automóvil para evitar quedarse tirados en la vía.

Los nuevos modelos de vehículos ya no ofrecen ruedas de repuestos por simples motivos como reducir el peso del coche para mejorar la eficiencia y costes de fabricación o ahorrar espacio. La alternativa es un kit de reparación antipinchazos que contiene un líquido sellador, herramientas y un compresor para arreglar temporalmente un pinchazo.

Si el conductor no lleva ni rueda de repuesto ni kit antipinchazos, se enfrenta a una multa de hasta 200 euros.

Es importante el continúo mantenimiento de los neumáticos

Las ruedas son uno de los elementos de seguridad más importantes del vehículo, ya que son el único punto de contacto con la carretera. En estos casos, las multas oscilan entre 90 y 200 euros, pudiendo aumentar en función de las ruedas dañadas.

Neumáticos no homologados: circular con neumáticos de competición por una vía convencional puede suponer una multa entre 90 y 120 euros por rueda

circular con neumáticos de competición por una vía convencional puede suponer una multa Neumáticos diferentes en el mismo eje: una infracción que supone una multa de 150 euros por rueda.

una infracción que supone una multa de Neumáticos muy desgastados: el dibujo debe tener como mínimo una profundidad de 1,6 mm , cada rueda que este por debajo puede derivar en una multa de hasta 200 euros porque se considera una infracción grave.

el dibujo debe tener como mínimo una , cada rueda que este por debajo puede derivar en una multa de hasta porque se considera una Neumáticos en mal estado: vigilar que no tengan grietas ni bultos, ya en el caso de accidente pueden verse implicados más vehículos por culpa de un mal cuidado. Esta infracción también se considera grave y supone sanciones de 200 euros.

No se contemplan multas por llevar una presión indebida / LP

Sin embargo, ni el Código de Circulación ni la DGT contemplan sanciones por no llevar la presión adecuada en los neumáticos.

Aun así, los expertos aconsejan revisar la presión, especialmente cuando se vayan a realizar viajes largos. Una presión baja puede causar desgaste del neumático, aumentar el consumo de combustible, elevar el riesgo de pinchazo y reducir la eficacia de frenado, poniendo en peligro la seguridad del conductor y del resto de usuarios de la vía.