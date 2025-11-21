Jorge Rey anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana: "En contraste está Canarias"

El invierno ha llegado a la península, y las primeras nevadas ya han cubierto algunas ciudades, regalándonos un paisaje típico de esta época del año. Mientras las temperaturas han caído de forma generalizada en casi todo el país. Sin embargo, Canarias disfruta de un clima estable, según informó Jorge Rey.

Canarias se libra del mal tiempo

Desde este viernes y durante todo el fin de semana, las islas estarán libres de lluvias tras una semana y media marcada por intensas precipitaciones. Después del paso de la borrasca Claudia, Canarias disfrutará de unos días tranquilos, ideales para salir y disfrutar de las luces de Navidad. No obstante, el meteorólogo ha advertido que podrían registrarse algunos chubascos aislados.

Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que desde el medio día de hoy viernes 21 de noviembre y durante todo el día de mañana, se activará un aviso amarillo en la mitad este de La Palma debido a lluvias que podrían acumular hasta 60 l/m² en zonas de medianías.

Las lluvias caerán en las islas de mayor relieve, y mantendrá un ambiente templado y estable, muy alejado del frío peninsular. Las temperaturas serán suaves durante todo el fin de semana, lo que marca un claro contraste con el resto del país.

Jorge Rey advierte de avisos naranjas, heladas severas y un desplome térmico en la Península

El primer gran temporal invernal de la temporada está dejando nevadas, heladas de hasta -4 grados y avisos naranjas. Este fuerte contraste térmico se notará en la península: mientras que en el norte se registran valores cercanos a los 0 grados, en el sur las máximas rondan entre los 15 y 20 grados.

Según detalló el experto, las precipitaciones seguirán avanzando, al tiempo que la cota de nieve continuará descendiendo. Esto ha hecho que la AEMET active avisos naranjas en provincias como León, Burgos, Álava o Navarra.

Hoy viernes, en ciudades como Soria o Cuenca apenas se superarán los 3 o 4 grados, mientras que en la madrugada del sábado se esperan mínimas de hasta -4 grados en la Meseta.

Caerán nevadas en varias capitales

Jorge Rey destaca que durante este fin de semana podrán ver nevadas en Pamplona, Burgos, Vitoria, Logroño e incluso en algunos puntos de Soria y Segovia. Aunque no se prevén grandes acumulaciones, sí las suficientes para causar problemas en carreteras urbanas e interurbanas.

El experto ha calificado a episodio como un "temporal invernal relevante", con incidencia durante todo el fin de semana.

La situación tenderá a estabilizarse el domingo gracias al anticiclón de las Azores, aunque será algo temporal: a partir del lunes llegará otra borrasca acompañada de una masa de aire polar, que volverá a intensificar el frío en toda la Península.